A koronavírussal kezelt betegek közül a dohányosok állapota jobban romlik, mint a többieké

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója szerint a dohányzás roncsolja a tüdőt, így az fogékonyabb lesz a fertőzésekre.

A dohányosok a koronavírus-járvány idején is nagyobb veszélyben vannak – erről beszélt Müller Veronika egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója az M1 aktuális csatornán hétfő este.

A dohányfüst súlyosan károsítja a légutak felszínét, a tüdő tisztító funkcióját, amely így mindenféle fertőzésre fogékonyabb lesz. A tapasztalatok szerint a Coviddal kórházban kezelt dohányosok állapota jobban romlik, mint a többi betegé – mondta a szakember.

Hozzátette: a koronavírus a felső légutakban náthaszerű tüneteket okoz, kicsit lejjebb köhögést, legsúlyosabb formájában pedig tüdőgyulladást.

A delta variánssal az a legnagyobb baj, hogy nagyon virulens, kevesebb érintkezés is elég a fertőzéshez. Ráadásul a hidegebbre forduló idő elősegíti a légúti betegségek kialakulását, ezért is kerülnek egyre többen kórházba. Most azonban nagy előny, hogy van oltás. Az oltottaknál sokkal kisebb eséllyel alakul ki súlyos állapot. Azok a legveszélyeztetettebbek, akik semmilyen immunitással nem rendelkeznek, nem kaptak vagy már régen kaptak oltást – figyelmeztetett a szakember.

Müller Veronika azt mondta: fontos a járványügyi intézkedések betartása, a távolságtartás, a higiénia és a maszkhasználat; akinek tünetei vannak, az legyen különösen körültekintő.

