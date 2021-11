Zacher Gábor: A negyedik hullám ekkor tetőzhet Magyarországon

Nem értem, hogy miért kell várni a koronavírus elleni oltási kampánnyal november végéig? Miért nem tegnaptól vagy mától oltunk – idézi Zacher Gábor toxikológus szavait a portfolio.hu.



Fotó: Youtube

Zacher szerint

a védettsége az ekkor oltottaknak ugyanis karácsonyra lehet megfelelő, jelen várakozás szerint viszont december elejére tetőzhet a járványhullám, amíg sok áldozata lehet a 4. hullámnak.

A hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa emlékeztetett: tavaly ilyenkor majdnem pontosan ennyi áldozata volt idehaza a koronavírus-járványnak, mint most, a felfutó 4. hullámban. Magyarország túlságosan elöl van az 1 millió főre vetített koronavírus áldozatok számában.

Zacher Gábor újdonságként említette, hogy nemcsak a 20-as, 30-as éveikben járók közül kerülnek be egyre többen a kórházba, hanem a járvány 4. hullámában egyre több az olyan gyermekbeteg is, aki ellátásra szorul. Ez a korábbi 3. hullám esetében csak elvétve volt megfigyelhető, de most jóval gyakoribb.

Forrás: potfolio.hu