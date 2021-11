Itt az új Anonymus-videó: most a budapesti ingatlaneladások kerültek szóba

Megint jelentkezett az Anonymus-maszkos alak, most a „Shieldoftruth”, azaz az igazság pajzsa álnéven jelentkezett titkosított e-mail-címről. Az aktuális videóban arról beszél, hogy Budapest jópár ingatlanját akarták fű alatt, közvetítők segítségével értékesíteni, többnyire külföldi befektetőknek.

Fotó: Pixabay

Az új videóban a következő hangzik el:

„Azt hittem végre felfogták. De úgy látszik, még mindig nem érti a főváros vezetése, hogy miről is van itt szó. Pedig megvolt a lehetőség, hogy őszintén elmondják az igazságot. Ehelyett mindent és mindenkit letagadnak, és sebtében összehívott sajtótájékoztatón próbálnak előre menekülni. De minden hiába, lassan be kellene vallani a dolgokat. Az igazság az, hogy a főváros jópár ingatlanját akarta fű alatt közvetítők révén értékesíteni. Főleg külföldi üzleti köröknek jutalékért cserébe. A városháza miatt már legalább öt külföldi hátterű befektetői csoporttal tárgyaltak. Erre bizonyíték is van. Persze a politikusok azt állítják, hogy semmiről nem tudtak és senkit sem ismernek. Adok akkor egy kis segítséget, hátha egy fényképről már megismerik a szereplőket.”