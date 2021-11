Döntött a bíróság: lehet bűnözőnek nevezni Mészáros Lőrincet

A harmadik hasonló perét nyerte meg a Momentum egykori elnöke.

A 24.hu által idézett közleményben számolt be róla a Momentum Mozgalom szerdán, hogy Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke és listavezetője harmadjára is pert nyert a részben közbeszerzések által sikeres üzletember, Mészáros Lőrinc ellen. Fekete-Győr a Facebookján számolt be minderről, így fogalmazott:

Tavasszal beszéltem részletesen arról több interjúban, amivel Magyarországon mindenki tisztában van: hogy Mészáros Lőrinc Orbán Viktor strómanja. Emiatt Mészáros engem beperelt.

Szerdán tartották a polgári per elsőfokú ítélethirdetését, amin Mészáros ügyvédje se jelent meg. Fekete-Győr az ítéletre így reagált:

Az eredmény borítékolható volt: harmadjára győztük le Mészáros Lőrincet a bíróságon, harmadjára mondták ki, hogy lehet azt mondani, hogy bűnöző.

