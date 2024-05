"Na azon nem röhögne a miniszterelnök" – A feljelentésekkel mit sem érünk, de valamivel el lenetne érni a rendszerváltást

A háborús propagandaplakátok miatt feljelentést tesz Magyar Péter, de ezzel túl sokat nem fog elérni. Hadházy Ákos szerint megvan a módja annak, hogy Orbán arcára fagyjon a mosoly.

1) A jó az, hogy a jelek szerint végre ő is érzi és megérti a propaganda erejét és jelentőségét.

Van abban valami jó, de sajnos valami rossz rossz is, hogy Magyar Péter – tegnapi posztja alapján – feljelentést tesz a legújabb „háborús” propagandaplakátok miatt, amelyeken őt magát is rágalmazzák.

- írja közösségi oldalán Hadházy Ákos.

Sajnos már réges-régen túl vagyunk ezen. Javaslom megnézni a 444 Valótlanul című filmjét, az részletesen bemutatja, mennyit érnek ezek a feljelentések. A propaganda leállítása valóban feltétele a kormány legyőzésének, de nem a rendőrségtől vagy a bíróságoktól kell várni azt, hanem saját magunktól.

A filmet amúgy kivetítettük a Kunigundában a propagandatévé falára is. A mai napig hálás vagyok annak a néhány tucat honfitársunknak, akik a decemberi hidegben eljöttek a „filmklubba” a mocskos lejárató központhoz. De akkor is, és azóta is sokszor elmondtam: rendszerváltás majd akkor lesz, ha százezren leszünk a Kunigunda útján. Na azon nem röhögne a miniszterelnök