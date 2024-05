Müller Péter Szentkirályi Alexandráról: "Nem mellesleg roppant csinos is"

Müller Péter úgy nyilatkozott, hogy nagyon értelmes, tiszta gondolkodású nőt ismert meg Szentkirályi Alexandrában.

Müller Péter író, dramaturg, forgatókönyvíró. Fotó: MTVA/Zih Zsolt

Szentkirályi Alexandra a kampánykörútja alkalmával, Zuglóban járva kereste fel Müller Péter írót, aki pünkösd alkalmából adott interjút a Borsnak.

Szentkirályi Alexandra a kampánykörútja során Zuglóban járva keresett fel engem. Világ életemben Zuglóban laktam, számomra fontos Zugló és Budapest jövője. Nagyon értelmes, jól érvelő, tiszta gondolkodású nőt ismertem meg Alexandrában, sok törekvésével egyetértek. Nem mellesleg roppant csinos is

– mondta.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója pedig a gondosórát vitte el neki.

Nyitrai Zsolt pedig a Gondosórát hozta el nekem, amit én zseniális találmánynak tartok és fantasztikusan jó, hogy a 65 éven felüliek kapnak egy ilyen ingyenes szolgáltatást, ami vigyáz ránk. Aki egyedül él vagy egyedül hagyja el az otthonát, annak mindenképp érdemes viselnie, de talán legjobb, ha mindig viseli az ember. Egy gombnyomással segítséget hívhat, és nemcsak akkor, ha rosszul lesz, hanem akkor is, ha bármilyen bajba kerül. Ahogy hallottam, már több életet megmentett és minden egyes emberélet fontos.

Müller Pétert az emberiség és benne hazánk sorsáról is kérdezte a Bors munkatársa.

Kimondok olyasmit, amit még sose írtam le és mondtam ki. Ezt az én tanítómesterem mondta régen és én sem értettem sokáig. Ezen érdemes eltűnődni: „a gyengeség vétek”. Ezt én magamévá tettem. Az emberi természet isteni és erős. Most az a nagy sorskérdés, hogy folytatódik-e a homo sapiens története a Földön. Háborúk mindig voltak, én is átéltem egy összeomlást…

Most más lelkiállapot van, mert az atomkorszakban vált kérdésessé az egész emberiség léte vagy nemléte.

Sokáig úgy tűnt, hogy vissza lehet gyömöszölni a szellemet a palackba, de most nem úgy tűnik. Ez egy új tapasztalat, akkor is, ha valaki szembenéz vele, de arra is hat, aki szemellenzős, mint a ló