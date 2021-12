Nem tud azonosulni a párt tevékenységével, kilépett a DK-ból a volt pécsi alpolgármester

A Blikk számolt be arról, hogy Bognár Szilvia, aki korábban függetlenként, ám a DK támogatásával lett alpolgármester a dél-dunántúli városban végleg kivált a összefogásból és újra függetlenként folytatja a politizálást.



Egy régóta húzódó konfliktus végére került pont azzal, hogy Bognár Szilvia, aki visszahívása előtt az önkormányzatban a kulturális és civil ügyekért felelt kilépett a DK soraiból. 2019-ben a DK bizalomvesztésre és belső konfliktusokra hivatkozva kezdeményezte visszahívását, amit a közgyűlés végül megszavazott. Ezt követően Bognár Szilvia egyre élesebben bírálta a városvezetést annak antidemokratikus gyakorlata miatt és az időközben a Mindenki Pécsért szövetségből kilépő, és Pécs Jövője név alatt összeálló MSZP-DK-LMP-Jobbik-Öt torony frakciószövetség működését – állítja a Blikk.

Bognár közleményében azt írja:

A mai napon a pártigazgatónak elküldött nyilatkozatban erősítettem meg a Demokratikus Koalícióból való kilépési szándékomat. A pártvezetés előválasztással összefüggő többszöri és nyomatékos kérésére időt adtam az elhatározásom véglegesítésére.

Cselekvését azzal magyarázza:

A cselekvésre az elmúlt két közgyűlés alapján azért szántam el magam, mert nem tudok és nem is kívánok azonosulni azokkal a helyi problémakezelési, hatalomtechnikai és döntéshozási gyakorlatokkal, amiknek célja egykori szövetségesek nem is titkolt büntetése szakmai és elvhű kiállásaik miatt.

Hozzátette:

Tekintettel arra, hogy ezekben a közgyűlés DK frakciója is jól érzékelhetően részt vesz és ez ellen a párt sem emel kifogást, számomra nem marad más út, mint a kilépésemmel demonstrálni az ezekkel a folyamatokkal szembeni ellenérveimet.

Azt is megfogalmazta, hogy:

Megalapozatlan véleménynek tartom, hogy a tavaszi sikeres választási szereplés záloga a feltétel nélküli asszisztálás olyan módszerekhez, amiket eltörölni kívántunk az ellenzéki szövetségünkkel, mint ahogyan azt is, hogy a jobbító szándékú kritika bűnös szándékot takar.

Úgy gondolja a "különbözőségeink a világnézetünkben, a céljainkhoz vezető út és metódusaink milyenségében ragadhatók meg, emberi méltóságunk, a képviselői intézmény lényege ugyanaz jobboldalon, baloldalon és középen is, városvezető vagy ellenzéki szerepben is". Azt is megfogalmazta, hogy az ő hite, a "szándékolt bántásoktól mentes közéletben van, ami ugyanúgy meghatározó az azonos oldali és ellenoldali szereplők esetében is".

Nem Bognár kilépése az egyetlen ellenzéki mozgás Pécsett, a héten Körömi Attila párttagságát függesztette fel a Momentum, miután az előválasztási kampány során a pécsi politikus nyíltan támogatta a független Mellár Tamást a Momentum jelöltjével szemben.

