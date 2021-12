Damu Roland életéért küzdenek az orvosok

Egy ismerőse hozta nyilvánosságra a Damu kritikus állapotáról szóló hírt.

Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Hónapok óta betegeskedik Damu Roland, két héttel ezelőtt engedték ki a kórházból, viszont nem sokkal később vissza is került, most pedig intenzív osztályon fekszik, kritikus állapotban – számol be a Ripost alapján az atv.hu.

A színész egészségügyi problémái nyár végén kezdődtek, elmondása szerint betegségei miatt dolgozni sem tudott, így az ismerőseitől kért anyagi támogatást, hogy gyógyszert tudjon venni.

Most Damu Roland egy ismerőse tájékoztatott mindenkit a színész Facebook-oldalán kritikus állapotáról. Mindenkit arra kért, hogy mondjanak el egy imát Damuért. A Bors értesülései szerint egyik kórházból a másikba szállították, és jelenleg is az életéért küzdenek. Kórházi kezelésének okát egyelőre nem lehet tudni.

Forrás: atv.hu

Címlapkép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd