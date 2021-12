Hatalmas feladat vár Orbánra: meg kell találnia Áder utódját

Orbán Viktornak új jelöltet kell keresnie a köztársasági elnöki posztra, Trócsányi László nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy a Sándor-palota helyett februártól a Károli rektori székébe készül, azt pedig konkrétan kijelentette, hogy megtartaná EP-képviselői mandátumát – számol be róla a 444.



Kép: Illyés Tibor/MTI

A második elnöki terminusát töltő Áder János már nem választható újra, május 11. után nem ő lesz Magyarország államfője. Utódját 30-60 nappal korábban kell a parlamentnek megválasztania.

Egyelőre nincs új név Trócsányi helyett, viszont érdemes számba venni a szóba jöhető jelölteket, illetve azt, hogy mik lehetnek Orbán Viktor szempontjai a kiválasztáskor.

Az elmúlt hónapokban több jele is volt annak, hogy Orbán egy esetleges kormányváltás utáni időszakra is a lehető legjobban be akarja biztosítani, hogy a legfontosabb közjogi posztokat még hosszú ideig ne az ellenzék által jelölt személyek töltsék be.

A parlament törvényt módosított, hogy atombiztossá tegye:

a legfőbb ügyész kinevezése mellett az elmozdítása is kétharmadhoz kötött.

E lépések fényében valószínűtlennek tűnik, hogy Orbán gesztust gyakorolva az ellenzék számára is elfogadható államfőjelöltet keressen. Viszont nincs könnyű helyzetben.

Olyan embert kell találnia, akiben eléggé megbízik, hogy a Fidesz győzelme esetén nem fog a fejére nőni, akadályozva a hatalmi céljait. Nagyon kellemetlen lenne az együttélés egy olyan, a Fidesz által megválasztott államfővel, aki nyilatkozataival és a törvénygyár akadályozásával gyakran kérdőjelezi meg a kormány döntéseinek helyességét.

Az új államfőnek azonban valamennyire mégis autonómnak kell lennie, hogy ellenzéki győzelem esetén felnőjön a feladathoz, ne kelljen folyamatosan kézi vezérelni őt, és ne hozzon szégyent azokra, akik megválasztották.

A lojalitás és az autonómia koordináta-rendszerében a Fidesz szempontjából Áder jó választás volt. Orbán azonban Áderben sem bízott meg teljesen, ahogy ezt az államfő testőreinek telefonbotránya is bizonyította.

A lap szerint olyan nevek jöhetnek szóba mint, Kövér László aki Orbán első embere, akire amúgy is mindenki gondol. Orbán egyik leglojálisabb harcostársaként biztosan nem küzd bizalmi deficittel. Kövér László még sosem adott okot arra, hogy Orbán kételkedjen benne.

Maróth Miklós aki az MTA-tól elvett kutatóintézetekből szervezett Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökéve. A klasszikafilológus, orientalista tudós a Fidesz értelmiségi holdudvarához tartozik, bizalmi viszonyát Orbánnal jelzi, hogy ott volt azon a vacsorán, ahol a miniszterelnök az USA-ban körözött szaúdi milliárdos Ghaith Pharaonnal találkozott.

De felmerült még:

Csák János Martonyi János Stumpf István Navracsics Tibor

Forrás: 444

Címlapkép: Illyés Tibor/MTI