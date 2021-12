10 milliárd forinttal nő naponta az államadósság

Ez derült ki az Államadósság Kezelő Központ adataiból.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Októberben 39848 milliárd forint volt a költségvetés adóssága, ez 3163 milliárd forintos növekedés az év eleje és 20883 milliárd forintos emelkedés 2010 eleje óta – írta meg a Népszava.

A cikk szerint a költségvetés adóssága teszi ki az államadósság mintegy 97 százalékát, a maradék három százalékon az önkormányzatok osztoznak.

A költségvetés adóssága idén minden egyes nappal 10,37 milliárd forinttal nőtt. Ezzel az ütemmel az államadósság az év végére eléri a 41 ezer milliárd forintot.

A kormány decemberben már lassított a hiány és az azt finanszírozó államadósság növekedésén is, ugyanis 350 milliárd forint értékben beruházások elhalasztását rendelte el. Ugyanakkor leálltak egyes uniós pályázatok kifizetésével, annak érdekében, hogy ne növekedjen tovább a hiány. Varga Mihály pénzügyminiszter ezen felül azt is bejelentette egy sajtótájékoztatón, hogy a kormány az államháztartás jövő évi hiányát nem a GDP 5,9, hanem 4,9 százalékában célozza meg, és további kiadásokat is mérsékelnek.

A következő években az államadósság látványos csökkenése nem várható.

Forrás: nepszava.hu