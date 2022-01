Blikk: apja talált rá Babicsek Bernátra

Már nem tudta megmenteni.

A Blikk cikke szerint apja talált rá Babicsek Bernátra, aki otthonában hunyt el január elsején Solymáron. A művész – aki zenészként a Paddy and The Rats zenekarban játszott, színészként pedig több produkcióban is fellépett – december 30-án még színpadra állt.

Fotó: Facebook/Babicsek Bernát

Babicsek Bernát apja, idősebb Babicsek Bernát a Blikknek szűkszavúan nyilatkozott arról, mi is történt január elsején, amikor azért ment át a közelben lakó fiához, mert nem érték el őt.

Annyi történt, hogy egy tűzeset volt a konyhájában (...) Az erkélyajtó mellett a földön fekve találtam meg. Nem tudtam bemenni hozzá, ezért kitörtem az ablakot, így jutottam be. Nagyon nehéz bármit is mondani... Reggel már voltunk a templomban, mondtak egy misét érte, Bernátot már befogadták a mennyben

A cikk szerint a halál okait még vizsgálják, ám úgy tűnik, hogy a színész-zenész füstmérgezés áldozata lett.

Babicsek Bernáttól több művésztársa is a Facebookon búcsúzott el. Pásztor Erzsi, aki a Fergetes látogatás című darabban játszott vele együtt, a következőket nyilatkozta a lapnak:

Nagyon szerettem őt, és bele sem merek gondolni, ha nekem ennyire fáj az ő elvesztése akkor mit érezhetnek szegény szülei? Nagyon közel álltak egymáshoz, rajongva szerették egymást, és mindig összetartottak. Szörnyű, ami történt. (...) Fantasztikus ember és színész volt. Olyan férfi bája volt, amilyet én még nem láttam, és hiába múlt el negyven, húszévesnek nézett ki a színpadon. Nagyon közel állt a szívemhez. Sosem felejtem el, ha vidékre mentünk játszani mindig ő vitt el, és legutóbb azt mondta, hogy örül, hogy mellettem lehet és tőlem tanulhat. Tragédia, hogy egy ilyen tehetséges, alázatos és népszerű embernek csak ennyi idő jutott...

Forrás: blikk.hu