Sötét jövő vár Magyarországra: marad a magas infláció és a kamatemelés

Az OTP Banknál ebben az évben is a 2021-es évet jellemző folyamatok fennmaradására számítanak. Komoly hatást gyakorolhat az infláció, a világgazdasági kihívások, illetve az, hogy az idei választási év Magyarországon számolt be róla az mfor.



A Csányi Sándor által irányított hitelintézet szerint a magyar gazdaság a 2021-es 6,5 százalékos növekedést követően 2022-ben 5 százalék körüli mértékben bővülhet. A növekedés fő hajtóereje egyértelműen a lakossági fogyasztás lehet a gyors jövedelembővülés miatt, a kockázatok azonban lefelé, az alacsonyabb növekedés irányába mutatnak.

Kockázatok

Az idei növekedéssel kapcsolatos kockázatokat meglehetősen sokrétűen ítélik meg az OTP-nél. A legnagyobb kockázati faktorok a globális ellátási lánc problémáihoz, a jelentősen emelkedő nyersanyag- és energiaárakhoz, illetve az azok nyomában járó, az idén nagy valószínűséggel beinduló amerikai kamatemelési ciklushoz kötődnek. Ha az ellátásilánc-problémák tartósnak bizonyulnak, az még a 2022-es exportszámokon is erős nyomot hagyhat, visszafogva ezzel a növekedést.

Infláció

A nyersanyag- és energiaárak emelkedések esetében a tartósság mellett a fő kérdés, hogy a vállalatok milyen mértékben tudják ezeket beépíteni az áraikba. Amennyiben csak kis mértékben, az a teljes termelési láncon okozhat feszültséget, amennyiben viszont nagyobb mértékben, akkor az infláció fog jelentősen emelkedni. Ez viszont egy sokkal erőteljesebb monetáris szigorítást tehet szükségessé a világban. Az amerikai kamatemelési ciklus jellemzően mindig előtérbe hozza a feltörekvő piacokon a sérülékenységi problémákat így megnöveli a feltörekvő piacokon a kockázati felárakat.

Omikron

Az ez évi növekedéssel kapcsolatos bizonytalanságot fokozza az omikron-variáns megjelenése. Bár úgy tűnik, hogy a tünetek enyhébbek és a három oltás hatásos ellene, ez azt jelenti, hogy a legtöbb országban a népesség jelentős része – az oltatlanok, az átesettek és a csak kétszer oltottak – fogékonyak erre a variánsra, ami a rendkívüli fertőzőképességével az enyhébb lefolyású betegség ellenére képes lehet-e ismét olyan hullámot generálni, ami túlterhelheti az egészségügyi ellátórendszert. Szintén nagy kérdés, hogy idén ősszel, amikorra a megszerzett immunitás jelentősen veszít az erejéből, visszatérhet-e újult erővel valamelyik Covid-variáns.

Mint ahogy az is, hogy amennyiben szükséges lesz a lakosság évenkénti újraoltása, hogyan alakul az országokban az újraoltakozási hajlandóság és mely országok lesznek képesek a kötelező oltás bevezetésére.

Kínai ingatlanpiaci kérdések

A kockázatok között lehet említeni a kínai ingatlanpiaccal kapcsolatos problémákat, amelyek súlyosbodása a növekedés szempontjából nagyon komoly negatív hatással járna, azonban egy csapásra parkolópályára tenné az emelkedő nyersanyag- és energiaárak okozta inflációs problémákat. Az OTP-nél fontosnak tartották kiemelni, hogy a kínai ingatlanpiac problémái valószínűleg házon belül tarthatóak, így nagyon kicsi szerintük az esélye egy 2009-hez hasonló válságnak, ugyanis a fertőzési csatornák ebben az esetben „csak” a külkereskedelmi csatornára korlátozódna, nem kell olyan pénzügyi fertőzéssel számolni, mint amit korábban az amerikai jelzáloglevek értékpapírosítása okozott.

IT- és a digitalizációs kihívás

Úgy tűnik, a pandémia még velünk marad, ugyanakkor az újabb járványhullámok már nincsenek akkora hatással a gazdaságra, mint korábban – vélik az Erste Banknál. Kihívást szerintük az idén inkább az infláció és a gazdasági növekedés alakulása jelent, illetve ezen hatások kezelése a hitelezésben és a megtakarítások, befektetések területén. Továbbra is velünk marad az IT- és a digitalizációs kihívás, amely nemcsak a FinTech cégek és bankok közötti versenyben jelenik meg, hanem a bankon belül is, például abban, hogyan fogják azok kiszolgálni az ügyfeleiket a fiókhálózatban. Nagyobb teret nyerhetnek 2022-ben a fizetési kérelemre épülő szolgáltatások, és szélesebb körben terjedhetnek el az azonnali fizetési rendszeren alapuló megoldások is.

Az Ersténél azon a véleményen vannak, hogy a bankok számára az idén kihívást jelent a bérrobbanás is.

A magasabb infláció, illetve a gyorsan emelkedő átlagjövedelmek miatt az utóbbi időben megszokottnál nagyobb bérfejlesztések jöhetnek a pénzügyi szektorban, miközben a betöltetlen álláshelyek száma már elérte a pandémia előtti szintet, és egyes, speciális szaktudást, tapasztalatot igénylő pozíciók betöltése már most kihívást jelent.

