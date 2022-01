Zacher Gábor megrendítő vallomása: "A kezem között haltak meg kollégák a járvány kitörésekor"

Zacher Gábor a Húzós nevű podcastben beszélt arról, hogyan éli meg a Covid-osztályon a mindennapokat.

"Az elmúlt másfél évben annyi halotti kórösszefoglalót írtam, mint előtte egész életemben. Ennyi rossz hírt még nem közöltem családokkal telefonon, személyesen. Ezt pszichésen is nagyon nehéz feldolgozni. Most először jutott eszembe, hogy ha elkapom a vírust, ebbe én is belehalhatok. Megálltam egyszer egy autópálya pihenőben és elgondolkoztam, hogy ez végletes lehet számomra is. A kezem között haltak meg kollégák a járvány kitörésekor, még az oltások megjelenése előtt.”