Többnyire napos, de szeles lesz a kedd

Az északkeleti határ mentén délután gyenge havazás is lehet. Szerdára az ország északi és keleti tájain tartós köd várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a déli országrészben délelőtt még többnyire napos idő várható, de fokozatosan ott is megnövekszik a rétegfelhőzet. A felhőzet némileg szakadozott lesz, így rövidebb napos időszakok északon is lehetnek. Délután főleg az északkeleti határ mentén fordulhat elő gyenge havazás. A nyugati szél a főváros térségében megélénkülhet, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet általában 0 és +5 fok között várható, de az északkeleti harmadban fagypont alatt maradhat a hőmérséklet. Késő este +1 és -7 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedd éjjel többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, főleg északkeleten lehet még eleinte gyenge havazás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között alakul, de az átmenetileg derült részeken -10 fok közelében is lehet.

Szerdán szakadozott felhőzet lesz az ország felett, így többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az égbolt. A Dunántúlon előfordulhatnak kevésbé felhős időszakok, míg keleten egyes körzetekben tartósabban megmaradhat a zúzmarás köd, így arrafelé párás, borult területek is lehetnek (Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van kiadva a tartós és sűrű köd miatt).

Elsősorban a Dunától keletre fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, napközben esetleg szitálás, eső is. Az északkeleti országrészben végig gyenge marad a légmozgás, míg másutt az északnyugati szelet időnként élénk, egy-egy helyen erős lökések is kísérhetik. A csúcsérték többnyire 2 és 7 fok között valószínű, de a tartósan ködös, rétegfelhős keleti tájakon fagypont körüli maximumok is lehetnek.

Forrás: met.hu