Kormánymédia: egy prostituált szerint Hadházy Ákos a kuncsaftja volt – egyre jobban félhet a Fidesz

Miután az állítólagos gyermekbántalmazásos sztori nem vált be, újabb támadást indított a kormánymédia a Fidesz korrupciós ügyeit sorra leleplező Hadházy Ákos ellen.

A Pesti Srácok egy több mint 6 évvel ezelőtt feltöltött Youtube-videót bányászott elő, amelyben a szerző, Huth Gergely szerint

egy Szekszárd környéki roma nő, egykori prostituált Hadházy Ákosról vall.

Bár vezetéknevet nem említ.

A nő szerint egy Ákos nevű férfi szexuális szolgáltatásokat vett igénybe nála, sőt, komoly kapcsolatot is akart tőle, majd átverte. Nem mellesleg, a kutyáit is ingyen csippelte be (Hadházy ugyebár civilben állatorvos.)

Hadházy Ákos Facebook-oldalán reagált a kissé gyenge lábakon álló vádakra:

Valakinek nagyon a tyúkszemére léptem. Úgy néz ki, ha újabb dolgot derítek ki Rogánról, akkor pár nap múlva a propaganda már arról fog cikkezni, hogy a páciensemmel flörtöltem... Bár talán egy szegény ebet nehezebb rávenni, hogy felolvasson egy elé tartott papírlapot. Persze megoldanak mindent és még az is lehet, hogy jobban vigyáznak arra, hogy a napszemüvegben ne tükröződjön vissza a papír. Mint azon a hétéves(!) kamu videón, amit Rogán kínjában 2015 után újra elővett, bár egyszer már felsült vele. (a videót akkor készítették, amikor Farkas Flórián munkahídját lelepleztem) Persze ha megtennék, ugyanúgy feljelentem őket, mint most. Sajnos tudva azt, hogy semmit nem érek el vele, ha pár év múlva a bíróság százezer forint pénzbüntetésre ítéli őket, a helyreigazítást pedig nem hozzák le. Úgyhogy marad a bizakodás abban, hogy az emberek többségének nem ment el a józan esze, mert tudom, hogy nem ment el

- írta a politikus.

Forrás: pestisracok.hu