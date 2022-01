Gyurcsány Ferenc: "Beköltöztünk az avasi lakótelepre" – fotó

A volt miniszterelnök nosztalgiázott egy kicsit.

Fotó: Gyurcsány Ferenc/Facebook

„Van, akinek Avas egy dombot, egy városrészt jelent Miskolcon, esetleg a kilátót. Nekünk tíz éve a lakótelepet jelentette. Az ország egyik legnagyobb lakótelepét, több mint tízezer lakással” – írta a DK elnöke a Facebook-oldalán.

"Nem csak gesztus volt ez a nehezebb körülmények között élők felé, be is költöztek pár napig a lakótelepre, mivel tényleg érdekli a politikust az avasi lakótelepen élő emberek világa, habár a politika nem figyel rájuk"

– árulta el a volt miniszterelnök.

„Mi nem ilyen országot akarunk. A DK nem ilyen kormányt akar. Azt szeretnénk, hogy az ő fájdalmuk a mi fájdalmunk is legyen, az ő reményeikben mi is osztozzunk. Dolgunk van Avas világával, a lakótelepek világával is. Tudjuk. És tenni fogjuk”