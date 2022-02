Közben pedig beszélgettek a 13. havi nyugdíjról.

Orbán Viktor azzal indította a hetet, hogy a Facebook-oldalán kihirdette: meglátogatta a nyugdíjas Márika nénit, aki most kapta meg a 13. havi nyugdíját, és nagyon hálás érte. Nem kellett sokat várni: most már a fotós posztot kísérő videó is megérkezett a miniszterelnök Facebook-oldalára. Ebben a politikus és a nyugdíjas természetesen elsősorban a 13. havi nyugdíjat tárgyalják ki.

Volt olyan, aki azt mondta, hogy a gyereket támogatja, az unokát támogatja. Végre megveheti a nem tudom én micsodát

– mesélte a néni, amikor szóba jött, hogy ő és a többi nyugdíjas ismerőse mire költi majd az összeget.

A miniszterelnök közben azért talált egy kis ablakot arra is, hogy baloldalazzon:

Most azon túl, hogy a pénz az fontos, hány forint, de van egy ilyen elégtétel íze, nem? Mégiscsak ezt elvették. Most visszaadjuk.

A beszélgetés közben pedig megnézhetjük az idős asszony otthonát, amelyben megtalálható igen sok minden, a Fidesz születésnapját ünneplő nyomtatott kártyától kezdve az imakönyvön át a kormánypárt kedvenc mondatait idéző matricákig.

Arról nem ejtenek szót, hogy 13. havi nyugdíj utoljára – 2009-ben – egy baloldali kormány idején volt, az utóbbi 12 évben pedig a Fidesz kormányozza az országot.

