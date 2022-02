Futó zápor, hózápor, viharos szél – ez várható kedden

Mindeközben délelőtt többnyire napos lehet az idő, a hőmérséklet pedig elérheti a +10 fokot is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden délelőtt többnyire napos időre számíthatunk, csak kisebb körzetekben lesz felhős az idő, majd délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Futó zápor, hózápor néhol előfordulhat. A nagy területen erős északnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében kísérhetik viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 6 és 10 fok között várható. Késő estére általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A meteorológiai szolgálat a széllökések veszélye miatt Vas és Zala kivételével az egész Dunántúlra, valamint Pest (benne Budapest) és Bács-Kiskun megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki. Ezeken a területeken a várt legerősebb széllökések ereje meghaladhatja a 70 km/h-t.

Kedd éjjel többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, eleinte inkább csak kisebb, hajnalra viszont már nagyobb szakadozások is előfordulhatnak. Helyenként kialakulhat zápor, hózápor. Az északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon és a középső megyékben élénk, olykor erős, a hegyekben viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes keleti, illetve délnyugati tájakon fagypont köré is lehűlhet a levegő.

Szerdán reggel, délelőtt csökken a felhőzet, ezt követően jobbára napos idő várható kevés gomolyfelhővel, azonban az északkeleti megyékben még délután is lehetnek erősebben felhős körzetek. Éjszaka főleg az ország keleti harmadában lehet kisebb eső, majd napközben számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8 fok között alakul, azonban a kevésbé szeles északkeleti és délnyugati megyékben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a felhősebb északkeleti részeken hidegebb is lehet.

Forrás: met.hu