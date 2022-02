Megdöbbentő adatok: így hatott a magyarok alkoholizmusára a pandémia

A koronavírus első -majd a többi- hullámában (is) sokan nyúltak alkohol után, hogy enyhítse a bezárták és bizonytalanság okozta stresszt. Ennek pedig egyenes következménye, hogy sokan úgy is maradtak.

A NAV jövedéki termékekre vonatkozó statisztikája szerint a karantén ideje alatt, 2020-ban tíz százalékkal többet ittak a magyarok, mint az azt megelőző évben, februárban 75, márciusban 50 százalékkal fogyott több szesz. A korlátozások enyhítésével és a vendéglátóhelyek újranyitásával nyáron újabb kiugrás következett, júniusban 12, júliusban 28 százalékkal fogyott több alkohol, mint egy évvel korábban, íja a Hírklikk.hu.

Forrás: 123RF.com

Magyarországon a járványtól függetlenül is hatalmas probléma a túlzott alkoholfogyasztás: a KSH 389 ezerre teszi az alkoholbetegek számát. A szakemberek viszont inkább ennek dupláját szokták említeni, míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 900 ezren szenvednek alkoholfüggőségben itthon. Ráadásul a mértéktelen ivás gyengíti az ember immunrendszerét, megnöveli a tüdőgyulladás és más akut megbetegedések, akár a Covid19 kialakulásának kockázatát is.

Az ok

A túlzott szorongás kivetíti negatív hatását a mindennapokra, egyszerű élethelyzeteket lehetetlenít el, amelyekre reflektálva sokan nyúlnak az ellazító fiziológiás tüneteket produkáló alkohol felé.

A bezártság, a „home office”, a párkapcsolati problémák, a családi gondok mind-mind kikezdik az idegrendszerünket, és belülről őrölnek fel bennünket. Megoldásuk pillanatáig tökéletes elterelő hadművelet az alkoholos befolyásoltság. A véralkoholszint növekedésével az érzékelés tompul, a tér- és fájdalomérzékelés csökken, aminek hatására lazábbnak, nyugodtabbnak érezzük magunkat, kevésbé rágódunk a hétköznapi problémákon.

Ezzel szemben az igazság az, hogy az alkoholos italok kezdeti jótékony hatásai egyre mélyebben húznak bele a problémákba. Mindig van még lejjebb, a szorongások több formában jelenhetnek meg. Ezek egyik legmérvadóbb alfaja a szociális szorongás, más néven szociális fóbia, amely párhuzamba állítható a leggyakoribb ivási motivációval, a szociális ivással. A rendszerességet és a mennyiséget tekintve, a szociális ivó viszonylag ritkán iszik alkoholt, leginkább társasági események alkalmával, amikor mások is isznak.

Egyes kutatások alapján, az elfogyasztott alkohol mértékétől függően tudunk különböző érzelmi állapotba kerülni, illetve az is bizonyított, hogy a dopamin-szerotonin átvitelt befolyásolva teszi ezt. A szimpla hangulatjavításon kívül, akadnak olyan alkalmak is, amikor az érzelmi sivárságot, vagy a magányosságot kívánjuk elűzni a segítségével. Az idegsejtek megváltozott állapotában, már sokan tapasztalták a „mindenkit szeretek” érzést, akár olyan személynél is, akit egyébként nem kedvelünk, mégis ilyenkor ő a legjobb barátunk. Azok számára, akiknek nehézséget okoz érzelmeik kimutatása vagy esetlegesen megélése, különösen jó élményeket adhat ez az állapot.

Arra, hogy mi a teendő, ha már baj van, a Hírklikk.hu cikkében kaphat választ.

Forrás: Hírklikk.hu