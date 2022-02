Ellenzéki lapot loptak és hamisítottak át a fideszesek Óbudán

A 444 számol be arról, hogy egy, a Fidesz érdekét szolgáló óbudai kampánybrosúrához egyszerűen ellopták a “Nyomtass te is!” címét és fejlécét

Olyan, Szabó Tímea ellenzéki képviselőjelöltet, illetve a budapesti III. kerület DK-s vezetését támadó, a Fidesz érdekeit szolgáló kampányanyagot dobtak be rengeteg óbudai postaládába, ami a címében, a külalakjában, a tördelésében és a terjedelmében is a Nyomtass te is! című kiadványt másolja.

Nevetséges, undorító. Képtelenek tisztességesek lenni

- reagálta a 444-nek L. László János, a valódi Nyomtass te is! alapító-főszerkesztője.

A megtévesztő kiadvány ugyanúgy félbehajtott A4-es lap formátumú, négyoldalas kiadvány, a fejléce majdnem pontosan megegyezik az eredetiével, a címmel, az alcímmel és az alsó tagline-nal együtt, csak a nyomtassteis.hu webcím hiányzik róla.

Az eredeti kiadvány készítői feljelentést fontolgatnak

- tudták meg L. László Jánostól, bár a tettes megtalálását nehezíti, hogy a csaló kiadványnak nincsen impresszuma.

Forrás: 444