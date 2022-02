Folyamatosan veszik ki a pénzt az ügyfelek a Sberbank ATM-jeiből

Folyamatosan érkeznek az emberek a Sberbank Mammut2-ben lévő fiókjához, nyugdíjasok, fiatalok és vállalkozók is veszik ki a pénzüket az ATM-ből.

Fotó: pixabay.com

A 444.hu a helyszínről jelentette, hogy tömeg nincs, de valaki mindig áll az automata előtt.

- mondta az egyik ügyfél a portál tudósítójának.

Mint ismeretes, az MNB hétfőtől két bankszünnapot rendelt el a hitelintézet kérésére a magyar Sberbanknál. Ezen időszakban az ügyfelek bankkártyás tranzakciókat igen, ám számlaműveleteket nem tudnak indítani, számlájukra azonban érkezhet pénz. A jegybank áttekinti az orosz hitelintézet állapotát annak nyomán, hogy az uniós szanálási hatóság bejelentette az európai Sberbank (valószínű) fizetésképtelenségi helyzetét.

A Twitteren jelent meg a hír, hogy a Sberbank a következő 10 napban megtiltja a befektetési számlákról történő kifizetést. Hogy ez Oroszországon kívül is így lesz-e azt nem tudni egyelőre.

#Sberbank bans withdrawals from investment accounts for the next 10 days.