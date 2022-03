Hernádi Zsolt kamufotóval illusztrálta a magyarok pániktankolását a csütörtöki Kormányinfón

A Mol elnök-vezérigazgatója a csütörtök esti kormányinfón egy Mexikóban készült fotóval illusztrálta, hogy állítása szerint Magyarországon az elmúlt napokban még zacskóba is tankoltak a pánikvásárlók.

A Telex foglalta össze, hogy Hernádi olyan fotókkal is készült a sajtótájékoztatóra, amelyekkel az árstop „visszaélésszerű használatát” kívánta illusztrálni. Az igazgató vitt magával egy képet, amin az látható, hogy valaki egy nejlonzacskóba tankol.

– mondta Hernádi, majd a sajtótájékoztató egy későbbi pontján, az ellátással kapcsolatos álhírekre reagálva azt mondta:

Majd felemelt egy képet, amit aztán körbeadott a sajtó megjelent képviselőinek. Az nyilvánvaló, hogy Hernádi Zsolt által bemutatott fotó biztosan nem Magyarországon és nem is mostanában készült.

Fotó: Telex

A Telex szerint a zacskós kép valójában 2019-ben, Mexikóban készült, és a Quintana Roo Hoy nevű újságban jelent meg először. A fotó tavaly nyáron amerikai tényellenőrző oldalakon is feltűnt, amikor egy ottani benzinvásárlási pánik apropóján kezdett el újra terjedni.

I'm crying at how every time something happens, Americans turn into the cast of the office pic.twitter.com/P0coDp6JfX