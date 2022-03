Direkt36: több éve járkálnak ki-be a magyar külögy gépeibe az orosz hekkerek, a kormány nem tudja elhárítani őket

Erről Szijjártó Péternek, de a Belügyminisztériumnak is lehet tudomása már egy ideje az oknyomozó portál állításai szerint.

A Direkt36 oknyomozó portál Telexen megjelent friss anyaga szerint évek óta nem tudják elhárítani az orosz hekkereket a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban, a hekkerek a legbizalmasabb anyagokba is belelátnak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja hivatalában Szergej Lavrov orosz külügyminisztert 2021. augusztus 24-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Soós Lajos

A cikk szerint amikor Szijjártó Péter külügyminisztert Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a legmagasabb orosz állami kitüntetéssel kitüntette (Barátságért Érdemrend, melynek adományozására Vlagyimir Putyinnak is rá kellett bólintania a Direkt36 szerint), akkor Szijjártó már régen tudott arról, hogy az orosz titkosszolgálathoz köthető hekkerek "teljesen kompromittálták a külügy számítógépes hálózatát és belső levelezését, és feltörték a „korlátozott terjesztésű” és „bizalmas” minősítésű állami és diplomáciai információk továbbítására használt, csak szigorú biztonsági előírások betartásával használható titkosított hálózatot is."

Ez már 2021 második felére kiderülhetett a minisztériumban a Direkt36 anyaga szerint, és még 2022 januárjában is érték célzott támadások a külügyi hálózatot. (És a Belügyminisztérium is értesülhetett erről addigra már az alá tartozó és elhárításért felelős titkosszolgálati szerveken keresztül – írja az oknyomozó portál.) A cikk szerint az utóbbi hónapokban többször is küldtek olyan körleveleket a vezetők a külögyi munkatársaknak, amelyben arra utaltak, hogy valami baj lehet a levelezőrendszerrel. (Mellékszál, de az egyik levélből kiderült, hogy a kormány hiába támogatja a kínai telekommunikációs eszközöket, maguk is tudják, hogy biztonsági kockázatot rejtenek – ebben az esetben viszont nem a kínaiak, hanem oroszok a hunyók.)

A Direkt36 azt állítja cikkében, részben adathalász támadásokkal, részben pedig vírusos email-csatolmányokkal juthatott be olyan fertőzés a külügyi rendszerbe, amely oroszokhoz köthető a felderítésben résztvevő szervek szerint. Az oknyomozó portál azt is állítja több példával illusztrálva, hogy legalább 2012 óta érik orosz kibertámadások a rendszert, ezek alapján pedig arra a következtetésre jutottak, hogy az orosz titkosszolgálatoknak napi szintű rálátása is lehet a magyar külügy számítógépeire.

A cikk szerint az orosz fertőzöttség még most is fennáll, vagyis az oroszoknak még most is rálátása van arra, hogy miket egyeztet a magyar külügy a NATO- és EU-partner országok külügyeivel. De hivatalos tiltakozást nem tett a magyar kormány, vagy legalábbis ennek nincs nyoma.

Az oknyomozó portál szerint az orosz titkosszolgálathoz köthető hekkerek még olyan védett pontokba is behatolhattak, amelyeken keresztül a diplomáciai képviseletek megfelelő szintű besorolással rendelkező munkatársai "államtitoknak számító nemzeti, NATO-, vagy EU-információkat akarnak közölni kollégáikkal és feletteseikkel."

A Direkt36 az üggyel kapcsolatban megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, az elhárításért felelős Belügyminisztériumot, és a Miniszterelnöki Kabinetirodát is, de egyelőre nem kaptak választ még a kérdéseikre.