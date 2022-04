Ismét műsoridőt kapott a közmédiában a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). Nagy Dávid, a párt operatív igazgatója volt az M1 szerda reggeli műsorának egyik vendége.

A "beszélgetés" talán még szürreálisabb volt, mint a választások előtti.

Fel kell tennem azt a kérdést, hogy ez az öt perc most a 2026-os öt percünkből jön-e le, vagy ez most egy önálló öt perc?” – szegezte a kérdését Tari Titanilla műsorvezetőhöz. Mint kiderült, nem öt percük van, hanem nagyjából hét.

Nagy ezután arról beszélt, hogy alapvetően meglepődtek azon, hogy „2022-ben még ki kell írni a választásokat Orbán Viktor Magyarországán”. Az MKKP operatív igazgatója azt mondta, szerinte nemcsak a választásokat szervezte meg nagyszerűen a Fidesz, hanem a Gődény György- és Gattyán György-féle pártokat is, amivel a Normális Élet Pártra és a Megoldás Mozgalomra utalt. „Ezeket a helyi Fidesz-szatellitszervezetek remekül tudják támogatni, tehát a saját ellenzékét is tudja segíteni Orbán Viktor, ami egy csodás dolog. És hát mi is szeretnénk neki gratulálni Vlagyimir Putyin után” – mondta.

Nagy felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekvédelminek mondott népszavazás érvénytelen lett. „Túltoltuk a kretént az érvénytelen népszavazással, hiszen rengetegen szavaztak így, és érvénytelen lett így a népszavazás” – mondta.