Csányi Sándor őszinte vallomása: brutális infláció jön, a rezsicsökkentés nem jó

Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója az OTP Bank partnereinek rendezett Agrár Gálán beszélt erről.

Csányi a rendezvényen kifejtette, 600 milliárd forintos eredménnyel számoltak az idén, ezt azonban a háború hatására nem fogják elérni.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Az elnök beszélt arról is, hogy vége az „olcsó pénz időszakának”. Mint mondta, a kamatok akár 7 százalékig is emelkedhetnek, az infláció pedig közben „elszabadult”. Úgy látja, a 2-4 százalék közötti tartomány elérése már csak 2024-re várható. Beszélt arról is, hogy

A magas energiaárak várhatóan fennmaradnak, így „nincs más választás, alkalmazkodni kell”. Hozzátette: „ a rezsicsökkentés nem jó”.

Az OTP elnök-vezérigazgatója szerint a 4,9 százalékos hiány eléréséhez uniós megállapodással 500 milliárd forintos, anélkül 1700 milliárd forintos kiigazításra van szükség. Úgy véli, ha Magyarország sikeresen meg fog állapodni az unióval és a háborút is lezárják a felek, akkor „gyors kilábalás várható”.