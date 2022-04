Itt a videó az Orbánt kritizáló performanszról

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktornak üzentek Vidnyánszky fesztiválján. Oskaras Koršunovas rendező a MITEM fesztiválon mutatta be darabját, amelynek a végén provokatív kérdést szegezett a magyar miniszterelnöknek.



Fotó: Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója beszédet mond a VIII. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó hivatalos megnyitóján a Nemzeti Színház előtt 2022. április 20-án. MTI/Kovács Tamás

Európa egyik legelismertebb színházi rendezője, a litván Oskaras Koršunovas Delhi tánc című előadásának a végén a színészek nem hajoltak meg a közönség előtt, helyette újra meg újra felálltak és összeestek, mint akiket golyó talált el, míg végül végleg a földön maradtak – írja a hvg.hu.

Mindeközben a háttérben az Orbán, are you sure? Hungary 1956 – Ukraine 2022 piros felirattal üzentek Orbán Viktornak, és az 56-os magyar, valamint a jelenlegi ukrán helyzetet ábrázoló képeket vetítetettek ki.