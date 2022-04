Orbánnak üzent Vidnyánszky fesztiválján két litván színház – fotó

"Biztos vagy benne, Orbán?" – szólt az üzenet angolul a tapsrend alatt. Egy másik darab végén pedig arra kérték a színészek a magyarokat, hogy ne legyenek közömbösek.

A Magyar Rádió egykori szerkesztője, Sándor Erzsi újságíró számolt be a Facebook-oldalán kedden késő este, hogy a Nemzeti Színházban zajló nemzetközi színházi fesztiválon (MITEM, amit Vidnyánszky Attila szervez évről évre) a Vilniusi Városi Színház színészei az előadásuk végén (Delhi tánc, rendezte: Oskaras Koršunovas) meglepő tapsrenddel készültek.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója beszédet mond a VIII. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó hivatalos megnyitóján a Nemzeti Színház előtt 2022. április 20-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Kovács Tamás

A színészek meghajlás helyett estek össze, keltek fel, estek össze megint, mint akiket golyó talált el (a végén a földön maradtak), mögöttük egy képen pedig az "Orbán, are you sure? Hungary 1956 – Ukraine 2022" felirat volt látható az 1956-os magyar forradalom és Ukrajna 2022-es orosz inváziójának fotói mellett.

A hvg.hu idézi Sándor Erzsit, aki szerint amíg a vetítés tartott – folyamatosan változó fotókkal –, a nézők jó része elhagyta a termet, a beszámoló szerint Rátóti Zoltán, a Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltás után kinevezett rektora is így tett.

A MITEM fesztivál honlapján írtak szerint a rendező Koršunovas munkásságát számos díjjal és elismeréssel jutalmazták az elmúlt évtizedek során, Európa-díjat kapott, elnyerte az Edinburghi Fesztivál fődíját, a francia állam Művészeti és Irodalmi Rendjének lovagi fokozatát, valamint a Mejerhold-díjat is.

A fesztivál honlapján többek közt az olvasható a rendezőről, hogy szerinte a modern színháznak tükröznie kell a mindennapjainkat, sőt, nem árt "néha fejhosszal előrébb lennie, hogy figyelmeztetésképpen megjósolja a jövőt."

Koršunovas darabjával párhuzamosan a Nemzeti Színház nagyszínpadán egy másik litván együttes, a Klaipèda Drámai Színház a Léna lábai közt, avagy „a szűz halála” című darabját játszotta, és ott sem volt szokványos a tapsrend: a színészek egy magyar nyelvű, "Magyarok, ne legyetek közömbösek!" táblával és ukrán zászlókkal üzentek a közönségnek. Erről az akcióról a hvg.hu közölt egy olvasói fotót.