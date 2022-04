Záporok zavarhatják meg a szabadban való időtöltést.

MTI Fotó: Illyés Tibor

Igazi tavasz lesz hétvégén 20 fok körüli maximimokkal. Napsütésből nem lesz hiány, de vasárnap elszórt záporok is jöhetnek – írja az idokep.hu.

Az utolsó áprilisi napon, szombaton sok lesz a napsütés,

csapadék nem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Hajnalban hűvös lesz, a völgyekben 5 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, délutánra viszont országszerte 20 fok köré melegszik a levegő.

Vasárnap, május első napján is kellemes időre,

17 és 23 fok közötti maximumokra készülhetünk. Nyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk, legkevésbé keleten szűrhetik a napsütést. Ugyanakkor ezen a napon már a gomolyfelhő-képződés is erősebb lesz, és elszórtan záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A keleti, délkeleti szél helyenként délen, középen és a Dunántúlon megélénkülhet, de erős, viharos széllökés csupán zivatarfelhő környezetében fordulhat elő.

A jövő hét első napjaiban is igazi májusi időre van kilátás.