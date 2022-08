Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jakab Péter csütörtökön bejelentette, kilép a Jobbikból. Mint mondta, "független képviselőként pedig maradok a nép pártján pont úgy, ahogy eddig: nyersen, karcosan, de mindig őszintén".

Fotó: Jakab Péter, a Jobbik képviselője azonnali kérdést tesz fel Orbán Viktor miniszterelnöknek az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. június 27-én. MTI/Kovács Attila

Ami azt jelenti, hogy bár Jakab nem marad a Jobbik parlamenti frakciójában, a mandátumát nem adja vissza, hiába szólította fel erre Gyöngyösi Márton is, a párt új elnöke.

Ha menni akarsz, add vissza a mandátumodat, lépj ki a pártból, aztán Te balra, mi jobbra. Légy tisztességes. Ennyivel mindenképpen tartozol nekünk is, Magadnak is.

- olvasható Gyöngyösi Márton Jakabnak címzett nyílt levelében.

- írja a Telex.

Két éve ugyanis, amikor Sneider Tamás és Varga-Damm Andrea is otthagyta a Jobbikot, mind a két politikus megtartotta a parlamenti mandátumát, ez pedig nem igazán tetszett az akkori Jobbik-elnöknek, Jakab Péternek.

A Telex megkérdezte az ellentmondásról Jakab Pétert is:

Erről az ellentmondásról Jakabot is megkérdeztük, aki így válaszolt a Telexnek:

Először is, én nem a Jobbik listájáról, hanem közös ellenzéki listáról szereztem mandátumot minden ellenzéki szavazó jóvoltából.

Hozzátette:

Másrészt most egy olyan Jobbik-elnökség kéri vissza tőlem a mandátumot, amely a saját elnökét a tagsággal is szembemenve megpuccsolta, kiszolgálva ezzel a Fidesz érdekeit. Ha ezek után visszaadom a mandátumomat, az két dolgot eredményezne: a Fidesz erősödését, a valódi ellenzék gyengülését. Ezt a szívességet nem teszem meg a Fidesznek és a vele együttműködőknek. Maradok a nép pártján a parlamentben is!