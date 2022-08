Jól megy a sora Orbán vejének: már nem csak bankja, de brókercége is van

A Gránit Bank Zrt. 50 százalék plusz egy szavazatnyi részesedést szerez az Equilor Befektetési Zrt-ben; a több mint 30 éves magyar befektetési szolgáltató változatlan menedzsmenttel folytatja működését – közölték a társaságok az MTI-vel pénteken. A tranzakció nem érinti az Equilor Alapkezelőt.



Fotó: Pixabay

Ahogy arról év végén mi is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök veje újabb érdekeltséget szerzett magának, az egyik gyorsan fejlődő magyar pénzintézet, a Gránit Bank került a kezébe.

Közölték:

a részesedésszerzést követően az Equilor Befektetési Zrt. neve, vezetése nem változik, a szolgáltatót továbbra is Gereben András elnök és Szécsényi Bálint vezérigazgató, a Budapesti Értéktőzsde korábbi alelnöke irányítja majd, akik megtartják 49,9 százalékos tulajdonrészüket. A tranzakció zárásához a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

Azt írták, hogy a tranzakció mindkét társaság és ügyfeleik számára is előnyös:

a Gránit Bank ügyfelei számára bővül a befektetési-, és privátbanki szolgáltatások köre, míg az Equilor Befektetési Zrt. ügyfelei számára a banki háttérrel erőteljesebbé válik a befektetési szolgáltató növekedése.

A közleményben Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója kiemelte:

a tranzakció illeszkedik a hitelintézet stratégiájába, amely célul tűzte ki a digitális platformon alapuló szolgáltatási paletta folyamatos bővítését befektetési és privátbanki szolgáltatásokkal. A Gránit Bank, az elmúlt évtized leggyorsabban növekvő hazai bankjaként, tevékenysége bővülésének újabb állomásaként tekint az Equilor Befektetési Zrt-ben való részesedésszerzésre és nagyra értékeli a jelenlegi menedzsment, különösen az elnök, a vezérigazgató, valamint a munkatársak hosszú évek óta tartó elkötelezett munkáját

- tette hozzá.

Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy

a digitális szolgáltatások eddig is kiemelt figyelmet élveztek működésük során, de a Gránit Bank ilyen téren elvitathatatlan tapasztalatával a háttérben tovább fejlődhetnek, amellett, hogy a banki háttér és ügyfélkör az Equilor jelentős növekedését is támogathatja.

A Gránit Bank 2010 májusában, zöldmezős bankként kezdte meg tevékenységét, saját tőkéje ma megközelíti az 50 milliárd forintot, mérlegfőösszege idén fél év végén meghaladta a 820 milliárd forintot. A hitelintézet adózás előtti eredménye az első fél évben meghaladta a 6 milliárd forintot és az üzleti növekedés a vállalati és lakossági szegmensben is felülmúlta a bankszektor átlagát. A bank ügyfélszámláinak száma közelíti a 100 ezret, és a nem-teljesítő hitelek (NPL) rátája pedig mindössze 0,03 százalék, amely érték bőven a hazai bankszektor átlaga alatt marad.

Az Equilor Befektetési Zrt. teljes jogú tagja a budapesti, a prágai és a varsói értéktőzsdének, több mint 15 ezer ügyfél 550 milliárd forintnyi vagyonát kezeli.

A 444.hu hívta fel arra a figyelmet, hogy a Válasz Online már a tavalyi cikkében is a miniszterelnök vejéhez kötötte az Equilort. A HVG cikke szerint pedig már eleve évek óta abban a pasaréti irodaházban működött, mint Tiborcz ingatlanfejlesztője.

Tiborcz István feltartóztathatatlanul terjeszkedik a pénzügyi piacon, idén márciusban az egyik vezető hazai alapkezelőt, a Diófát is megszerezte. A Gránit Bank ügyfelei közt vannak állami tulajdonú cégek, de ott vezetnek számlát Garancsi István kaszinói is, vagy éppen Orbán Ráhel testvérének, Orbán Sárának új cége. A Sberbank márciusi megszűnése után a Gránithoz zsilipeltek át tokaji és balatoni gigaberuházások is – írja a 444.hu.