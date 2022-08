Teljes a káosz! Kétségbeesve keresnek tanárokat az iskolák a szeptemberi sulikezdésre

Már csak néhány nap maradt hátra a nyári szünetből, de az iskolák a hagyományoknak megfelelően már augusztus közepén megkezdték a felkészülést a 2022–2023-as tanévre.

Tájékoztató a diákoknak a középszintű történelem írásbeli érettségi vizsga előtt a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában 2022. május 4-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az igazgatók nincsenek könnyű helyzetben, a tanári pályát ugyanis ismét sokan otthagyták, utánpótlás pedig alig van, a nettó 207-210 ezer forintos kezdő fizetés ugyanis kevés fiatalt vonz – írta meg az Index.hu.

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja az Index megkeresésére elárulta: a tanárokat kereső álláshirdetésekben gyakran feltűnik az a varázsmondat is, hogy „bármely szakos pedagógus jelentkezését várjuk”, ami szerinte sok mindent elárul.

„Jól látszik, hogy itt már nem apróbb lyukak feltöltéséről van szó. A cél, hogy valaki vigyázzon a gyerekekre, legyen az bárki” – mondta a lapnak Nagy Erzsébet.

A legnagyobb baj talán az óvodákban van, már a Szeged és Miskolc méretű nagyvárosokban is alig találnak pedagógust, de ezeken a helyeken még mindig könnyebben megoldják a humánerőforrás-krízist, mint a kisebb településeken, ahol eleve kevesen laknak, az ott élők pedig kevésbé mobilisak.

Hasonló problémákról számolt be lapunk megkeresésére Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke is. Elmondása szerint rengeteg intézményvezető van a kétségbeesés határán, sokfelé még most sem tudják, miként oldják meg szeptembertől a tantárgyfelosztást.

"A legutóbbi sztrájktárgyalás után nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a köznevelésben veszélyhelyzet van. Ennek megfelelően ideje lenne felállítani még egy operatív törzset, és ahogy a koronavírus-járvány idején, úgy most is átvezénylésekre lenne szükség. Követeljük, hogy a pedagógusvégzettségű parlamenti képviselőket, minisztériumi alkalmazottakat és az Oktatási Hivatal munkavállalóit vezényeljék ki az iskolákba annak érdekében, hogy a tanév zökkenőmentesen elkezdődhessen"

– írta Totyik Tamás korábban a témában.

Egyelőre továbbra sem történt érdemi előrelépés a bérek ügyében, a szakszervezeteknek azt azonban sikerült kiharcolni, hogy az új tanév kezdete előtt legyen még egy tárgyalás, ezt augusztus 30-ára tűzték ki.

A lap megkereste a Belügyminisztériumot, szerették volna megtudni, hogy készülnek-e valamilyen ígérettel az augusztus végi egyeztetésre a sztrájk elkerülésének érdekében. A tárca azt írta, hogy a mostani nehéz háborús helyzetben is szeretnék folytatni a pedagógusok béremelését, ezért tárgyal a kormány a jövőben is az Európai Bizottsággal.

„A cél az, hogy az uniós költségvetési ciklus, azaz 2027 végére a pedagógusbérek a diplomás átlagbér 80 százalékára emelkedjenek. Ez egy újabb jelentős pedagógusbér-emelési programot jelent. Az ehhez szükséges forrásokat az uniónak és a magyar költségvetésnek közösen kell biztosítani. Erről a szakszervezetekkel is tovább folytatjuk az egyeztetéseket”

– válaszolt a Belügyminisztérium.