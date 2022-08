Zivatarokkal zárul a hét

Csapadékos időjárásra lehet számítani a hét utolsó napján országszerte, hétfőn is hasonló idő várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap általában erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan előfordulhatnak.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Napközben több helyen fordulhat elő zivatar az országban, alacsonyabb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon dörrenhet meg az ég. A zivatarokat legfőképp felhőszakadás (az ismétlődő cellaátvonulásból 30 milliméternél, egyes helyeken akár 50 milliméternél is több csapadék) kísérheti, de kisméretű jég, esetleg egy-egy viharos (60-80 km/h) széllökés is előfordulhat.

A nap második felében a Dunántúl nyugati és északi megyéiben már inkább a folyamatos eső lehet a jellemző, arrafelé a 24 óra alatt összegyűlő mennyiség 20-30 mm közelében alakulhat, néhol esetleg ennél több is hullhat.

A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat az ország összes megyéjére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (naracssárga) figyelmeztető előrejelzés van érvényben Nógrád, Komárom-Esztergom, Pest (benne Budapesttel), Fejér, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád megyékben. Elsőfokú figyelmeztető előrejelzést Heves, Borosd-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, valamint Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Somogy, Tolna, Baranya megyékre adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 27 fok között várható, de az északkeleti megyékben pár fokkal melegebb, míg a tartósabban csapadékos részeken kissé hűvösebb idő valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap éjjel az előrejelzés szerint döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, de kisebb szakadozások előfordulhatnak. Szórványosan valószínű eső, zápor, helyenként zivatar is lehet. A zivatarokat elsősorban intenzív csapadéktevékenység kísérheti. A Dunántúlon élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Másutt mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hétfő hajnalban 13, 19 fok között valószínű.

Hétfőn átmeneti vékonyodások, felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarok térségében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19, 27 fok között várható, de északkeleten 28, 32 fokot is mérhetnek.

Hétfőre a meteorológiai szolgálat zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki. Felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben hétfőre Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Baranya, Pest (benne Budapesttel), Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád megyékben.