343 cég tartozik a Mészáros-csoporthoz, a Magyar Posta után ők a második legnagyobb foglalkoztatók az országban

A Mészáros Lőrinchez köthető, érdekeltéségébe tartozó cégeknél valamivel több, mint 25 ezer embert foglalkoztatnak. A Magyar Postánál 26 ezernél többen dolgoznak.

A G7.hu gazdasági szaklap összesítette a Mészáros Lőrinchez köthető, érdekeltségébe tartozó cégbirodalmat, eszerint míg egy évvel ezelőtt 295 céget lehetett a felcsúti vállalkozóhoz kötni, addig idén ez a szám 343-ra kúszott föl.

Az alapító Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó beszédet mond a Mészáros Alapítvány VI. konferenciáján Balatonalmádiban 2022. augusztus 2-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Vasvári Tamás

A lap szerint tavaly még úgy tűnt, hogy a Mészáros-csoport egy éven belül megelőzheti a Magyar Postát a dolgozói létszám tekintetében, mely a legnagyobb foglalkoztatónak számít. Ám ez idénre sem jött össze, a Posta még a létszám folyamatos csökkenése ellenére is első tudott maradni ebben az összehasonlításban – írja a lap.

A G7.hu megkereste a Mészáros-csoportot, hogy megkérdezze, idén mennyi cég tartozik alájuk, illetve hogy hány munkavállalót foglalkoztatnak. A Mészáros-csoport válaszából derült ki a 343 darab cég (ami tehát a 2021-es adatokhoz képest 48 darabos növekedést jelent), viszont az alkalmazotti létszám nem növekedett a tavalyihoz képest: akkor is, most is valamivel több mint 25 ezer ember dolgozik a csoporthoz tartozó valamely vállalatnak.

A cikkből kiderült, a csoporthoz tartozó Magyar Bankholdingnál dolgoznak a legtöbben, kerekítve 12 ezren (ez nagyjából hasonló létszám, mint a tavalyi), és szintén nagy foglalkoztatónak számít a Gallicoop és a Tigáz is, ezeknél minimális volt a visszaesés. A Hunguest Hotelsnél idén körülbelül 200 fővel dolgoznak többen a tavalyi létszámhoz képest.

A lap szerint a Mészáros-csoport létszámbővülésének lassulásával egyidőben a Magyar Posta létszámának zsugorodása is csökkent. Az állami cégnél júniusban 26688 fő dolgozott, ami a 2020-as átlagtól alig 900 fővel marad el, a 2021-es átlagot pedig meg is haladja kissé. Ez a létszám csak a MAgyar Posta Zrt-nek dolgozókat fedi, a postához kapcsolódó egyéb érdekeltségekben még 1000-1200 főt foglalkoztatnak.

A Mészáros-csoport tehát továbbra is a második legnagyobb foglalkoztató az országban, és olyan cégeket előz meg, mint a MÁV, a Volánbusz, a Spar, az Audi Hungaria és az OTP – olvasható a cikkben.