Mihalik Enikő modell Instagramon osztotta ki a Fidesz propagandalapjait

Az Origo és a Metropol is kapott rendesen.

A világhírű magyar modell, Mihalik Enikő felzaklató hírre ébredt, és ezt megosztotta Instagramon is. Mint ismert, Mihalik férje Korányi Dávid diplomata, aki baloldali beállítottságú politikai szereplő is, ugyanis Karácsony Gergely városdiplomáciai csoportjának vezetője – illetve a főpolgármester jó barátja is.

Mint Mihalik írja, az Origo és a Metropol hasábjairól „kellett értesülnie”, hogy a férje – a „dollárbaloldalt amerikai pénzből finanszírozó és irányító Korányi” – egy „álomvillát” vásárolt.

Erre a modell azt írja: „De jó is egy ekkora hazugságra ébredni. Két verzió van. 1. – vagy a férjem a hátam mögött vásárolt egy házat, amire a pénzt is titkolta előlem 2. – a média egyszerűen nem tudja, mit beszél.”

Majd tisztázza a helyzetet: leírja, hogy az ingatlan az ő brooklyni lakásának eladásából származó pénzből, illetve hitelből vásárolták, a propagandalapokban említett összeg töredékéért. Sőt: az oldalak olyan fotókat osztottak meg, amelyek nem is az általuk megvett házról készültek.