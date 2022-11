Több intézményt is bezár az eszergomi önkormányzat, de az egyik fürdő nyitva marad – az ellenzék fideszes szálakat sejt a háttérben

A sajtónak nyilatkozó ellenzéki képviselő szerint azért marad nyitva az egyébként veszteséges Élményfürdő – miközben a diákok és sportolók által használt strandfürdő bezár –, mert a környékén olyan szállodák vannak, amelyek mögött ilyen-olyan érdekeltségeken keresztült a Fideszhez köthető ember állhat. Aki ráadásul még a helyi fideszes polgármesterrel is rokoni kapcsolatban lehet.

A magas rezsidíjakra hivatkozva novembertől a fűtési időszak végéig bezárja a sportolók és az iskolások által használt Szent István fürdőt az esztergomi önkormányzat, miközben a veszteséges Élményfürdő nyitva maradhat – olvasható az rtl.hu cikkében.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a Szent István fürdőben tanultak úszni az iskolások, de itt edzettek a sportolók is, ők egyelőre nem tudják, hol fogják folytatni a felkészülést a versenyekre.

Az esztergomi önkormányzat máshol is spórol a cikk szerint: novembertől bezárják a Művelődés Házát, a színházi előadásokat elhalasztják, az olvasókör, a közösségi ház és a könyvtár működését felfüggesztik, több óvodát pedig összevonnak.

Ugyanakkor a takarékoskodás az ugyancsak önkormányzati tulajdonban lévő Aquasziget Élményfürdőt nem érinti, pedig a létesítmény 44 millió forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet. A cikk szerint egy júliusi polgármesteri előterjesztésből az derült ki, hogy a fürdő havonta átlagosan 4,7 millió forintos veszteséget termel.

Az RTL-nek nyilatkozó Bádi Gábor esztergomi ellenzéki képviselő szerint a megoldás ott rejlik, hogy az Élményfürdő környezetében lévő

"szállodák Hernádi Zsoltnak a tulajdonában vannak – így vagy úgy, különböző cégeken keresztül – míg a polgármestert is Hernádi Ádámnak hívják. Unokaöcs és unokabáty viszonyban vannak egymással. Nyilván ez megnehezíti egy olyan döntés meghozását, amely arról szólna, hogy itt most takarékossági okokból be kellene zárni".

Az RTL megkereste Hernádi Ádám fideszes polgármestert egy interjú reményében, de hiába. A városvezető mindössze egy rövid közleményt küldött a csatornának, amelyben azt írta, hogy "a brüsszeli elhibázott szankciók" miatt emelkedő energiaárak Esztergomot is érintik, de igyekeznek mindenki számára megtalálni a megfelelő megoldást. A közleményben a polgármester még kitért arra is, hogy a sportegyesületek plusz költségek nélkül, "a strandfürdőben biztosított feltételekkel" használhatják az élményfürdőt.