Bebizonyította a történésznek, hogy Németország létezik.

MTI/Illyés Tibor

Schmidt Mária a Bayer Zsoltnak adott októberi interjújában azt mondta: Németország már nem is létezik. Kifejtette: az Északi Áramlat vezetékeit ért terrortámadás hátterét nem firtatták a német újságok és a német kancellár sem szólt egy szót sem az ügyben, pedig Németország elvesztette energiautánpótlása egyik legfontosabb eszközét.

Erre reagált Julia Gross, aki Berlinben élő férjét kérte meg, hogy egy videóban bizonyítsa be, Németország igenis él és működik.

Twitteren erre azt írta: „Egy pillanatra aggódni kezdtem, amikor Schmidt Mária azt állította, hogy Németország megszűnt létezni. Felhívtam a férjemet Berlinben, és nézzétek, még itt vagyunk!” – mutat rá a telex.hu.

A férje a videón Berlin Kreuzberg negyedéből jelentkezik be, és azt mondja: ugyan az idő nem a legjobb, de elég nagy a nyüzsgés az utcán, tele vannak a kávézók, az üzletek. „Csak annyit tudok mondani, hogy akinek halálhírét keltik, az sokáig fog élni. Üdvözlet Berlinből Budapestnek” – mondja Julia Gross férje.

