Szinte a teljes országra köd borul vasárnap

Hétfőn inkább a keleti országrészben várható tartós és sűrű köd, bár a nyugati országrészben is lesznek olyan tájak, ahol lecsökkenhet a látótávolság.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap a köd, rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, helyenként – legnagyobb eséllyel északon és a Nyugat-Dunántúlon – viszont tartósan megmaradhat. Az ország déli és keleti tájain számíthatunk a legtöbb napsütésre. A ködös részeken gyenge szitálás előfordulhat. A déli országrészben időnként megélénkül a keleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos részeken 11 és 15, a tartósan borult, párás területeken 7, 10 fok között alakul. Késő este 2 és 8 fok valószínű.

Fotó: Illusztráció/pixabaycom CCO

A meteorológiai szolgálat vasárnapra Baranya megye kivételével az egéz országra elsőfokú figyelmeztet előrejelzést adott ki a tartós és sűrű köd miatt.

Vasárnap éjjel nagy területen párássá válik a levegő, képződik köd, illetve rétegfelhőzet. A ködös részeken szitálás lehet. Az északkeleti, keleti szél jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul.

Hétfőn az éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet egy része napközben is megmaradhat, máshol több-kevesebb napsütés is lehet, ugyanakkor a nap második felében nyugat felől egy vastagabb felhősáv is érkezhet. Szitálás előfordulhat, a délutáni, esti óráktól néhol kisebb eső is várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg időnként a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás területeken 7 és 10, a kevésbé felhős részeken 11 és 15 fok között valószínű.

A meteorológiai szolgálat hétfőre a tartós és sűrű köd miatt Vas és Zala, Pest (benne Budapesttel), Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékre adott elsőfokú figyelmeztető előrejelzést.