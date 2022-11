Ködös idővel indul a hét

Hétfőn a teljes országban lehet tartós és sűrű ködre számítani, kedden már inkább csak az északi, északkeleti megyékben várható köd.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn a köd és a rétegfelhőzet kiterjedése napközben fokozatosan csökken. Legnagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati felében, illetve az ország középső és északkeleti területein maradhat meg tartósan. A ködös részeken szitálás alakulhat ki. Estétől délnyugaton megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor előfordulhat. Sopron környezetében olykor megélénkül a déli szél, míg másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos részeken 11 és 16, a tartósan borult, párás területeken 7, 10 fok között alakul. A hőmérséklet késő este 1 és 8 fok között valószínű.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Hétfőre a meteorológiai szolgálat az egész országra elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a tartós és sűrű köd miatt.

Hétfő estétől a köd és rétegfelhőzet újból terjeszkedni, keletkezni kezd. Legnagyobb eséllyel az ország északkeleti harmadában és a főváros térségében válhat ködössé, rétegfelhőssé az idő. A ködös részeken szitálás alakulhat ki. Emellett délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, keleti szél jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, azonban a tartósabban derült, hidegre érzékeny helyeken, völgyekben akár -1, -2 fok körüli értékeket is mérhetnek.

Kedden az éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet nagy része napközben is megmaradhat, közben vastagabb felhősávok is átvonulhatnak az ország fölött. Helyenként több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. A szitálás mellett néhol eső is előfordul. A déli, délkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás tájakon 6 és 10, a kevésbé felhős vidékeken 11 és 15 fok között valószínű.

Keddre a meteorológiai szolgálat a tartós és sűrű köd miatt Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre adott ki elsőfokú, figyelmeztető előrejelzést.