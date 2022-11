Részletesen reagált minden vádra.

MTI/Máthé Zoltán

Rákay Philip – állítása szerint – három baloldali hazugságot leplezett le egy vasárnap közzétett videóban, melyet itt lehet megnézni. Ebben az ellenzék kampányfinanszírozásáról, pontosabban a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalomnak és más baloldali szervezeteknek juttatott amerikai támogatásokról volt szó – írja a telex.hu. A Fidesz szemmel láthatóan nagy erőkkel igyekszik napirenden tartani az amerikai kampánytámogatások témáját. Jelenleg a rendszerváltás óta történt legsúlyosabb pártfinanszírozási botrányról, külföldi beavatkozásról, a magyar szuverenitás súlyos sérelméről beszélnek. A megfogalmazott vádakra a Telexnek reagált Korányi Dávid, az Action for Democracy vezetője.

A Rákay-videó nyilvánosságra kerülése után Korányi Dávid egyenként reagált a vádakra.

„Autoriter vezetők elleni fellépés és a demokrácia leépítése elleni küzdelem nem pártpolitikai kampány, sem az amerikai, sem a magyar szabályok szerint.” „Mi azt sosem állítottuk, hogy ne Orbán és más aspiráns, aktuális diktátorok ellen küzdenénk minden erőnkkel”

– fogalmazott az Action for Democracy vezetője Rákay első állítását cáfolva. Ezt Korányi szerint a szervezet honlapján, sajtóközleményeikben és minden anyagukban alapvető misszióként kommunikálták, ezért szó sincs nagy „leleplezésről”.

„Rákay »Fake News« Philip hazugságaival ellentétben sokkal több támogatónk volt, január óta összességében az Action for Democracy teljes tevékenységét tekintve többezres nagyságrendű”

– írta a harmadik állításról Korányi.

„A nagy leleplezésként tálalt screenshot a több százból egyetlen kampány egy kiragadott pillanatban való állapotát mutatja csak, semmit nem mond az összképről.”

Korányi azt állította, hogy a videóban bemutatott felület csak egyike volt az adománygyűjtő oldalaknak, amiket a fundraising kampány során használtak. Az Action for Democracy honlapja mellett az ActBlue és az Action Network felületén, valamint magyartavasz.hu nevű nyugat-európai diaszpórát célzó magyar nyelvű oldalon keresztül is sokan iratkoztak fel és küldtek adományt. A szervezet direktben ért el támogatókat emailben és a közösségi médián keresztül, többen pedig a banki átutalást választották. Volt olyan nap februárban, amikor több százan küldtek támogatást az Action for Democracynak, így Korányi szerint nem igaz, hogy csak 11 ember adta össze a 3 milliárd forintot, amit a szervezet Magyarországra juttatott.