Minden harmadik külföldi útjára állami repülőgéppel utazott Orbán Viktor

2020 januárja és 2020 augusztusa között a külföldi útjaira közel 380 millió forint ment el.

Az rtl.hu cikke szerint összesen csaknem 380 millió forintba kerültek a miniszterelnök külföldi útjai 2020 januárja óta. Orbán Viktor a hivatalos tárgyalásokra minden harmadik alkalommal a "nem kormánygépként" használt, állami tulajdonban lévő (a Honvédség kezelésében álló) Airbus A319-es géppel repült.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A cikk szerint a kormányfő hivatalos látogatásai miatt több mint száz napot töltött külföldön 2020 januárja és 2022 augusztusa között. Ezeken az utakon a miniszterelnök és kísérete szállására több mint 220 millió forintot költöttek, az útiköltségre pedig közel 140 millió forint ment el.

A lap közérdekű adatigénylésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium válaszolt, aszerint a több mint 70 út során a delegációk tagjai összesen 15 millió forintnyi napidíjat számoltak el. A szállásokra 100 és 200 ezer forint közötti összeget (vagy kevesebbet) költöttek el fejenként, de azért akadt néhány kiugró eset.

Az rtl.hu által kikért adatok:

Orbán Viktor miniszterelnök idén januárban Párizsban tárgyalt, az összesen 7 főből álló delegáció szállására 5,2 millió forintot számoltak el, ami fejenként közel 750 ezer forintot jelent. Ezen az úton Orbán Nicolas Sarkozi korábbi francia köztársasági elnökkel tárgyalt egyébként. A cikk szerint a januári párizsi delegáció kapcsán Orbán Viktoron kívül senkit sem neveztek meg, a külügy tájékoztatásából csak annyi derül ki, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda három munkatársa, valamint három, a biztonságra felügyelő személy kísérte a kormányfőt. Az rtl.hu megkeresésére – pontosan melyik hotelben is szálltak meg, miért arra esett a választás – Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnöktől nem érkezett válasz.

A lap szerint a májusi brüsszeli út még nagyobb kiadást jelentett, a 12 fős delegáció szállására 6,2 millió forintot költöttek el (ez fejenként több mint 500 ezer forint). Ráadásul ez egy egynapos utazás volt, mivel a miniszterelnöknek az adatok alapján még aznap tovább kellett utaznia Londonba.

Az rtl.hu cikke szerint a külföldi utakra vonatkozó adatigénylések tapasztalatai azt mutatják, hogy gyakran csak jóval később jelennek meg az egyes utazási tételek a hivatalos elszámolásban. A külügyminisztériumtól kapott adatoknál a költségek néhol irreálisan alacsonyak voltak, a tárca tájékoztatásából pedig nem derült ki, hogy pontosan milyen kiadásokból állnak össze a különböző tételek.

A lap pár példát is fölsorolt: a februári brüsszeli látogatásnál összesen 137 ezer forintnyi útiköltséget számoltak el, noha 15 fős delegáció utazott ki a belga fővárosba.

Ezen rendkívül alacsony összegek hátterében több ok is állhat: az egynapos látogatások esetében csak afféle bázisként bérelnek ki egy-két szobát, de nem alszanak ott, így nem is kell annyi helyiséget kivenni.

Az útiköltségeket az is torzíthatja, hogy Orbán Viktor gyakran utazik állami tulajdonban lévő repülővel külföldre, bár a kormány rendre tagadja, hogy az Airbus A319-es repülőgépet "kormánygépként" használnák. Viszont a külügyminisztérium által kiadott adatok szerint a kormányfő a vizsgált időszakban (2020 januárja és 2022 augusztusa közötti időszak) a külföldi utak mintegy harmadában (24 alkalommal) ezzel a repülővel utazott külföldre. A többi esetben a külügyi tárca vásárolta a repülőjegyeket.

Az rtl.hu megjegyezte, azt pontosan nem árulta el a tárca, hogy mely utakra repült a különgéppel, de két hete még Kassára is állami fenntartású géppel utazott (de nem az Airbus-szal, hanem egy másik, honvédségi fenntartású géppel).

"Legutóbb múlt héten vette igénybe a kormányfő az Airbus A 319-es gépet, ekkor a 350 kilométerre lévő Mariborba utazott, miközben kormányzati autókonvoj is ment Szlovéniába"

- olvasható a cikkben.

A lap szerint a minsizterelnök kísérete általában 15-20 fő közötti létszámból áll, de tavaly novemberben Isztambulba több mint ötvenen utaztak vele (például az MTVA vezérigazgatója is), de akadt olyan prágai út, ahol csak 6-7 fős volt a delegáció.

A cikk szerint Orbánt sokszor elkíséri egy meg nem nevezett családtagja (a jogszabályok és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása szerint nem köteles a tárca megnevezni az illetőt), a korábbi utak alapján ő a felesége, Lévai Anikó lehet.

A delegációban sokszor vesz részt Havas Bertalan sajtófőnök, Rahói Zsuzsanna főtanácsadó, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója, Máté János, a Minsizterelnöki Programiroda vezetője.

A vizsgált idpszakban gyakori vendég volt a delegációban

"Szijjártó Péter külügyminiszter, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nagy István agrárminiszter is, de volt, hogy Kocsis Máté frakcióvezető, Pintér Sándor belügyminiszter vagy Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője".

A cikk szerint amíg nem lett köztársasági elnök, addig Novák Katalin is gyakran utazott együtt Orbán Viktorral, de a kinevezése óta egyetlen közös útjuk sem volt. Hozzá hasonlóan Altusz Kristóf sem kíséri Orbán Viktor már, a lap szerint feltehetően azért, mert Novák Katalin diplomáciai segítője lett.

"A londoni utak különlegessége, hogy az utolsó két esetben nem számoltak el szállásköltséget, azaz vagy valaki mindig vendégül látja a delegációt, vagy van egy állandó épület, ahol nem kell fizetni semmit sem. Az rtl.hu erre vonatkozó kérdéseire a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem válaszolt"

- olvasható a cikkben.