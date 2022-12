Már fehéredik a Bakony, Zirc környékén 1-1,5 centiméteres hórétegről számolt be az Időkép észlelője.

A Dunántúlon lassacskán megkezdődött a csapadék halmazállapot-váltása. Szentgotthárd, Nagykanizsa térségéből és a Bakonyból érkeztek észlelések havazásról, de több helyen esik havas eső is – írja a portál.

Vasárnap az intenzív havazás mellett időszakosan téli útviszonyokra is fel kell készülniük az autósoknak, főleg Észak-Dunántúlon és a Bodrogközben, ahol a 70-75 kilométer per órás széllökések már a szombat esti órákban is hófúvást eredményezhetnek.

A közútkezelő ezért arra kér mindenkit, hogy a következő napokban még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és csak a téli közlekedésre alkalmas járművel induljanak útnak.

A havazás előtt még négy megyénk nagyon elázik, a meteorológiai szolgálat másodfokú veszélyjelzést adott ki rájuk.