Itthon is súlyosabb RSV-járványra számítanak a gyermekorvosok

Európában is egyre több a fertőzött, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete is arra számít, hogy sokakat fog Magyarországon is megbetegíteni az óriássejtes légúti vírus (RSV).

Az RTL Híradója szerint sokakat betegíthet meg idén az RSV, azaz az óriássejtes légúti vírus, ezzel számol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE).

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A vírus leginkább a csecsemőket és a kisgyerekeket támadja meg, egész Európában rohamosan terjed, a német kórházakban már szükségállapotot hirdettek, az egészségügyi miniszter pedig aggasztónak nevezte a helyzetet. Egy orvos szerint minden évben előfordul az RSV, ám ekkora hullámmal még nem találkoztak – olvasható az rtl.hu cikkében.

A HGYE elnöke, Havasi Katalin az RTL Híradójának elmondta, a németországi helyzetet és a franciaországi emelkedő esetszámokat látva ők is arra számítanak, hogy Magyarországot is el fogja érni az RSV-betegség, amit sokakat fog megbetegíteni.

A cikk szerint a fertőzés általában az egyszerű nátha tüneteivel (hőemelkedés, étvágytalanság, orrfolyás) jár együtt. Orvoshoz akkor kell azonnal fordulni, ha szapora légzés, zihálás, csillapíthatatlan köhögési roham tapasztalható.

Az RTL Híradójának nyilatkozott Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója is, aki elmondta, készülnek az erősebb szezonra, hogy el tudják látni a betegeket. Eddig még azonban nem fordult hozzájuk kiemelkedően sok RSV-fertőzött. Arra is kitért, hogy csak a gyerekek kis százaléka, és főleg a nagyon kicsik kerülhetnek lélegeztetőgépre.

Jelenleg, vagyis ebben a szezonban a gyerekklinikán egy ilyen gyereket kezeltek, aki azonban már gyógyultan távozott – mondta el a riportban Szabó Attila.

Az 1-2 éves kor alatti gyerekekre a legveszélyesebb a fertőzés, ezért őket úgynevezett passzív immunizációval is védik, vagyis ilyenkor ellenanyagot adnak be nekik, ám ez csak rövid védettséget tud adni. A javaslat az, hogy a kisgyerekekre maszkot kell adni.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint idén október óta 8 betegnél azonosították az RSV vírust – olvasható a cikkben.