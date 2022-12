Orbán Viktor öccse vezérigazgató lett egy fegyverkereskedő cégnél

Orbán Áron legutóbb akkor jelent meg a hírekben, amikor bekerült a Norbi Update Lowcarb Zrt. igazgatóságába.

Orbán Áron nyíltan felvállalja, hogy köze van a Multi Shoot Zrt. fegyverkereskedő társasághoz – írja az mfor.hu. Ugyanis október 25-től kezdődően a miniszterelnök 14 évvel fiatalabb öccse lett a vállalat vezérigazgatója Bóka József helyett, aki a cégbíróságra benyújtott dokumentumok alapján lemondott a tisztségéről. A cég "bármilyen hadieszköz forgalmazására engedéllyel rendelkezik, kivételek közé tartoznak a vegyi és atomfegyverek" – derül ki a honlapjukról.

Fotó: 123RF.com

A Multi Shoot Zrt. működteti a dunakeszi, Global Arms Hungary fegyverboltot, ahol sörétes, golyós, maroklőfegyverek mellett lőszereket, valamint taktikai és túraruházatot is árulnak. A cég egyébként egy nőgyógyász, Tűzkő Nándor tulajdonában áll, aki több állami tulajdonú meddőségi centrum felügyelőbizottságának is a tagja.

Ám nem ez volt az egyetlen cég, mellyel kapcsolatban láthatóvá tette érintettségét Orbán Áron: a vezérigazgatói kinevezés után hetekkel ugyanis megvásárolta egy másik társaság 100 százalékos tulajdonjogát is. A Circle of Devils Kft. egészen addig a már említett Multi Shoot Zrt. tulajdonában volt, ennek lett az egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője november 7-étől Orbán Áron – szemlézi a hvg.hu.

A céget 1993-ban alapították és fő tevékenységi köre egyéb máshova nem sorolható új áru kereskedelme. Bár ez meglehetősen homályos, abból kiindulva, hogy Orbán Áronnak van egy Horvátországban bejegyzett Circles of Angels and Devils d.o.o nevű cége, mely az Update Nivo nevű horvátországi Update-boltot Csáktornyán üzemelteti, joggal feltételezhető, hogy a magyarországi nagyon hasonló nevű társaság is az Update-termékek forgalmazásával állhat kapcsolatban.

A cég pénzügyi helyzetéről az mfor.hu oldalán olvashatnak bővebben.