A Pénzügyminisztérium szerint minden tuti, hiába minősítette le a Fitch Ratings Magyarországot

Megerősítette Magyarország befektetésre ajánlott besorolását a Fitch Ratings hitelminősítő, a veszélyes nemzetközi környezet miatt ugyanakkor stabilról negatívra változtatta az adósbesoroláshoz tartozó kilátást. A hitelminősítő pozitívan értékeli, hogy a kormány jelentősen csökkenti az államadósságot és az államháztartási hiányt, emellett kiemelik, hogy a magyar gazdaság az év egészét tekintve elkerülheti a recessziót. Magyarország továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában szerepel mindhárom nagy hitelminősítőnél – áll a Pénzügyminisztérium (PM) által az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A Fitch Ratings hitelminősítő péntek éjjel jelentette be, hogy a kedvezőtlen külső hatások ellenére megerősítette Magyarország "BBB" szintű, befektetési ajánlású osztályzatát, míg a minősítői kilátást negatívra módosította a nemzetközi helyzet romlása miatt – emlékeztetnek.

Mint írják, a hitelminősítő kiemeli a magyar kormány hiánycsökkentéssel kapcsolatos elkötelezettségét és tovább javuló államadósságszinttel számol.

"A Fitch úgy látja, hogy Magyarország elkerüli a recessziót: 2022-ben 4,7 százalékos, az idei évben pedig 0,4 százalékos GDP-növekedésre számít. Hozzáteszik: a magyar bankrendszer stabilitása szintén hozzájárult az adósbesorolás megerősítéséhez."

A hitelminősítő az elmúlt évek során pozitívan nyilatkozott Magyarország gazdasági alapjainak erősségéről és ellenállóképességéről, elismerve a koronavírus-válság utáni gyors gazdasági újraindítás eredményeit – hangsúlyozzák.

A mostani kilátásmódosítás azt mutatja, hogy az Európai Bizottság által keltett politikai viták, a háború és a szankciós energiaválság okozta bizonytalanságok a hitelminősítői értékelésekben is megjelennek, kiemelten a régiós országokban – olvasható a PM közleményében.

A Fitch Ratings Csehország és Szlovákia esetében is stabilról negatívra rontotta minősítésük kilátásait, nagyrészt a régiós energiapiaci bizonytalanságok miatt, illetve az alternatív gázforrásokhoz való hozzáférés alapján – fűzik hozzá.

"Magyarország a baloldali kormányzás gazdasági kudarca miatt befektetésre nem ajánlott kategóriába került több hitelminősítőnél is, majd a polgári kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredményeként 2016/2017-től kezdődően több felminősítés is történt. Az elmúlt évtized munkájának köszönhető, hogy a világjárvány után és a háború idején is mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot" – zárul a PM közleménye.