Az állam már a fürdőkre is rátenné a kezét – persze, pusztán segítő szándékkal

A Telex úgy értesült, azzal az indokkal, hogy az amúgy is sanyargatott önkormányzatoknak nincsen elég pénzük a fürdők energiaszámlájára, az állam átvenné őket.

Aztán, ha úgy alakul, akár koncesszióba is lehetne majd őket adni. A fővárosban a Gellért, a Lukács, a Széchenyi, a Rudas, vidéken Hévíz, Gyula, Harkány, Zalakaros, Hajdúszoboszló – valóban fürdőnagyhatalom vagyunk. Vannak közfürdőink, gyógyfürdőink – egyesek nemzetközileg is meghatározók, mások csak itthon világhírűek. Ám az tény, hogy a magyar turizmusnak, főleg a gyengébb évszakokban, meghatározó eleme a fürdőkultúra, és ahol fürdő van, arra sok minden ráépül (szállás, étterem, egyéb szabadidős tevékenység).

Fotó: 123RF.com

A vidéki fürdők azért eléggé szenvednek. A korábbi központi támogatásokból sok, eleve nehezen fenntartható fürdő is épült, az utóbbi években pedig a Covid is megtépázta őket. Valójában kicsit még a 2022-es év is járványidőszak volt, de a budapesti, kiemelt turisztikai jelentőségű fürdők, részben a forint gyengülése miatt is, vonzóbbá váltak. Akadt, aki elmesélte, hogy például a Széchenyiben még a központban dolgozó munkatársaknak is be kellett állnia segíteni, akkora volt az év végi forgalom.

A Telex értesülései szerint a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nevével fémjelzett növekedési és versenyképességi kabinet most azon tanakodik, miképpen lehetne kisajátítani a nagyrészt önkormányzati tulajdonban levő fürdőket. Egy munkaanyag ugyanis azt taglalja, hogy a Covid, majd az energiaválság nyomán olyan nehéz finanszírozási és működési problémák jelentkeztek a közfürdőknél és a gyógyfürdőknél, hogy

„érdemes lenne újragondolni a fürdők tulajdoni viszonyait”.

További részleteket a Telex.hu oldalán olvashatnak.