Egy 75 éves, beteg asszony ajtaját törte be baltával január 12-én az a férfi, aki az újbudai Lecke utcában aztán egy rendőrt meggyilkolt, kettő pedig megsebesített. Az önkívületi állapotban lévő férfi elvileg meg akarta menteni valamitől a szomszédját, Marika nénit. Sz. Szilárd azt hitte, démonok szállták meg a lakást.

A Blikk megszólaltatta az idős asszonyt. Marika néni a lapnak elmondta,

Bár kicserélték már a szétvert ajtót, még a festés nincs kész, ezért akárhányszor csak ránézek a lakásom bejáratára, eszembe jut az a rémes este.

Nem is tudom, mi lett volna, ha annak a férfinak sikerül bejutnia a szétvert ajtón... A mai napig elő-előjön, örökké a rendőrgyilkos arcával álmodom. Nem ismertem ezt az embert, nem tudom, mit akart tőlem. Az a fiatal rendőr értem áldozta fel az életét, fel sem tudom ezt fogni, az őrangyalom küldte, s most már ő is az angyalok közé került.