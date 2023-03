Országos óriásplakát-kampányt indít a fiatalok körében legnépszerűbb pártként a Mi Hazánk Mozgalom – mondta a párt alelnöke szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

Fotó: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom

Novák Előd kiemelte: a Medián mérései szerint

a 18-29 éves korosztályban 20 százalékos támogatottsággal pártjuk a legnépszerűbb, a Fidesz is csak 14 százalékon áll a fiatalok körében. A közvélemény-kutatás azt is kimutatta, hogy a szavazók átlagéletkora a DK-nál 60, a Mi Hazánknál 40 év

- jegyezte meg.

Ezért a Mi Hazánknak fokozott feladata és felelőssége van a fiatalok képviseletében – hangsúlyozta Novák Előd.

Kampányukról elmondta:

minden vármegyeszékhelyen és több más településen is lesznek óriásplakátjaik, vagy annál is nagyobb, úgynevezett megaplakátjaik. Emellett a belvárosi részeken több cég felületein citylight plakátokat is elhelyeznek.