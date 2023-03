Megszólalt a Kékfény volt riportere, akit januárban letartóztatott a rendőrség

Berkes Béla szégyelli magát, amiért volt munkatársait ilyen kellemetlen helyzetbe hozta.

A 444-nek adott interjút Berkes Béla, a köztévé Kékfény című bűnügyi műsorának volt riportere, akit januárban tartóztatott le a rendőrség prostitúció elősegítése miatt, a férfi ugyanis szexmunkásoknak adott ki lakásokat.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap fizetőfal mögötti cikkét a 24.hu szemlézte, eszerint Berkes jelenleg anyja pétervásári otthonában él, ide köti a lakhelyelhagyási tilalom.

Berkes vallomása szerint az által bérlet 16 lakásban háromszáz körüli szexmunkás fordult meg, ezzel elősegítve a prostitúciót, a rendőrség viszont úgy látja, hogy a férfi bordélyhálózatot tartott fenn (utóbbinak nagyobb a büntetési tétele).

Berkes Béla az interjúban elmondta, 2006-ban került egy gyakornoki programmal az MTV-hez, ahol végül több szerkesztőségben is megfordult, majd a Kékfánynél kötött ki. Hozzátette, a 2010-es kormányváltáskor az összes barátját "kipucolták" a köztévétől, ám a Kékfényt azóta is békén hagyták,

Azt is elmondta, nem volt előny roma származása, mivel a műsorban nem volt roma téma, csak bűncselekmények, arra odafigyeltek, hogy a bűnnek nincs színe. Szerinte nagyon felvilágosult, korrekt csapattal dolgozott ott, ezért is szégyelli magát, hogy ilyen helyzetbe hozta őket.

Arra a kérdésre, hogy miért is nevezték meg letartóztatása után a Kékfényben, arra úgy felelt, hogy ő azt nem tudja, viszont addigra már jó egy éve lebegtette a felmondását, mert a "másodállása" miatt nem akarta őket kellemetlen helyzetbe hozni. Ráadásul a lakások kiadásával körülbelül négyszer annyit keresett, mint a fő munkahelyén.

Ugyanakkor idén januárban úgy döntött, hogy mégsem mond fel, hanem a "lakásozást" fogja abbahagyni. A rendőrségi gyanúsítás szerint ezt a "munkát" másfél éve kezdte el, Berkes szerint viszont korábban.

Maga a "lakásozás" elmondása szerint teljesen véletlenül kezdődött:

Hozzátette, szerinte a lakástulajdonosok tudták, hogy szexmunkára használta a lakást, de nem volt belőle probléma, és arra is kitért, hogy sok férfi lakástulajdonos bizonyos pluszszolgálatásaokt is elvár ilyen helyzetben a bérleti díjon felül, ám nála ilyen soha nem történt meg.

Berkes Béla az interjúban hangsúlyozta, sosem futtatott lányokat, a bevételükből sem részesedett, nem számoltatta el őket, nem volt a főnökük. A 300 szexmunkás közül körülbelül tízzel találkozott személyesen, a többiekkel kamerán vagy telefonon keresztül beszéltek.

Állítása szerint azért lett sok ellensége, mert sok lány tiltólistára került nála, akik nem tudták betartani a szabályokat, nem voltak diszkrétek, és nem tartottak rendet. A törzsbázisa 40-50 fő volt.

Berkes az interjúban azt állította, hogy decemberben üzenetet küldött a lányoknak, hogy nem csinálja tovább. Csinált egy honlapot, ahol regisztrálni kellett, de nem kellett velük beszélni.

Mint mondta, addigra elege lett a dologból, és elkezdett félni, hogy nagyon komoly problémája lesz a dologból. De végül azért nem hagyta abba, mert

Mint elmondta, a honlapot megcsinálta, de átadta másnak az üzemeltetést, pénzt nem kért rte, mert érezte a vesztét.

A "lakásozásból" származó pénze állítása szerint elment, sokat pedig le is foglaltak belőle a rendőrök. Letartóztatása előtt viszont jól élt, nem kellett megnéznie, mi mennyibe kerül.

Azt is elmondta, hogy szégyelli, hogy a Kékfény felelős szerkesztőjének az ügye miatt kellett közleményt beolvasnia a műsorban, és azzal, amit csinált, azzal hiteltelenítette a műsort.

Berkes Béla szerint tavaly novemberben kezdődött a nyomozás az ügyben. Azt viszont nem érti, hogy miért volt szükség arra, hogy egy 0-3 év szabadságvesztéssel büntethető, szerinte "piti ügyben" miért volt szükség titkosszolgálati eszközök bevetésére.

Ennyi munkát, ennyi embert? Hogy ilyen komoly erőfeszítéseket tegyenek? Valahol szerepel az anyagban, hogy még ügynököt is állítottak rám. Mi szükség volt rá? A nyomozást októberben átadták a Nyíregyházi Rendőrkapitányságnak. Van egy BM-rendelet és egy ORFK-utasítás, hogy sorozat-bűncselekményeknél ott folytassák le a nyomozást, ahol a legtöbb bűncselekmény történt. Nyíregyházán a 0-3-asból csináltak egy 1-5-ös ügyet. Mert szerintük bordélyházakat tartottam fent. De az, hogy most Nyíregyháza nyomoz, nem jelenti azt, hogy ez így ott is marad. Valamikor a közeljövőben még be fogok vallani budapesti címeket is, és akkor lehet hogy Budapest fog nyomozni. Igaz, már most is nekik kéne, mert már eddig is több pesti címet vallottam be, mint nyíregyházit. Remélem, a BRFK is arra jut, hogy szó sincs bordélyház fenntartásáról.