Itt van a tél, úgy havazik, mintha muszáj lenne – videó

Szerda estig több centiméter friss hó várható az Északi-középhegység magasabban fekvő területei mellett országszerte több helyen is.

Szép télies időjárásunk lett március idusára. Forrás: Pixabay

Kékestető már reggel óta fehér, de az ország több más pontján is havazik, délutánra már nem is csak a hegyekben számíthatunk havazásra.

– írja a Blikk.

A magasabb területeken, elsősorban hegycsúcsainkon 5-10 centis, néhol akár ennél vastagabb hótakaró is kialakulhat, de a keleti részeken később síkvidéken is átválthat az eső havas esőbe, hóba. A Dunától keletre mindenesetre semmiképp se hagyjuk otthon esernyőinket, ha útnak indulunk – írja az Időkép.

A Metfigyelő Facebook-oldalára feltett fotók is azt mutatják, hogy újra téli világ köszöntött be az ország legmagasabb pontján. De nemcsak a Mátrában, a Bükkben is havazik és Bánkúton is kezd kifehéredni a táj.