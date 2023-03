Mitől gyengül már megint a forint?

Már-már fellélegeztünk, mire újból beszakadt a forint.

Az elmúlt 24 év hatodik legdurvább napon belüli zuhanását mutatta be a forint, és míg két hete 372 forintba is került egy euró, most már időről időre a 400-as szintet is átlépi, de a napon belüli ingadozások is komolyak. A rossz magyarországi hírek miatt alapból feszült volt a helyzet, amikor jöttek az amerikai bankcsődök, így aztán menekül, aki csak kerülné a bizonytalanságot, elemzi a hvg.hu.

Nem egy drámai esemény történt, inkább lassú esés volt ez, sokáig mozgott 375-378 között, 12-én este 381,5-ön állt. Majd 13-án néhány óra alatt döbbenetesen nagyot zuhant, a reggeli 381-ről 392-ig, 14-én pedig már 395-nél járt. Onnan némi korrekció következett, 15-én viszont – amikor csak Magyarországon áll a pénzügyi élet, mindenhol máshol folyik tovább a kereskedés – újra zuhanni kezdett, és átlépte a 400-as rémálomhatárt, amire az év legelső napjai óta nem volt példa. Azóta egy kicsit megint erősödött, csütörtökön épp 392 és 397 között ingadozott.

Az erősödés gazdasági okairól a hvg.hu cikkében olvashatnak bővebben.

Március azonban már ismét egyértelműen a rossz hírekről szólt. Már a hónap eleje sem volt egyszerű: kijött az inflációs adat, és most már egyértelműnek tűnik, hogy hiába a lassulás, még hónapokig 20 százalék fölötti marad az inflációnk, ezzel pedig maradnak a magasabb kamatok is. Az is kiderült, hogy az állam február végére összehozta az egész évre tervezett hiány 44 százalékát. Nem segített az sem a biztonságot kereső befektetők hangulatán, hogy Matolcsy György újra keményen beleszállt a kormány gazdaságpolitikájába. Ezek a hírek okozhatták azt, hogy a forint öt hónapon át tartó erősödése megállt, de az igazán nagy bajok csak ez után jöttek.

Ezekről bővebben a hvg.hu cikkében olvashatnak.